¿METRO?- San Luis requiere de un nuevo sistema de transporte, pero no se les debe preguntar a los camioneros, que tienen décadas quejándose de que no hay pasaje, pero no dejan las concesiones. La mancha urbana necesita un sistema Metro, al igual que Guadalajara o Monterrey, y se debe iniciar la línea Uno, del poniente de la capital a Ciudad Satélite, en un proyecto que ya es inaplazable.

MUY OPORTUNO.- Como parte de las acciones para resolverse el problema del desabasto de agua, el mandatario Ricardo Gallardo Cardona anunció 15 millones de pesos para el rescate de la Presa El Peaje que se dejó en el abandono el pasado gobierno, lo que agravó la falta de agua en la Zona Metropolitana. La cortina será reparada y se va a construir un paradero turístico, para ello dio instrucciones a la CEA para que se coordine con la CONAGUA y se pongan a trabajar a la brevedad.

DESTRUIDA.- La calle Lerdo de Tejada en pleno Centro Histórico de San Luis Potosí tiene baches, hundimientos y banquetas intransitables, no obstante que por ahí pasan cientos de niños a la escuela y trabajadores.

TESTARUDOS.- Agentes de la Fiscalía no entienden. El reglamento interno les exige -que no muestren el arma de fuego y ocultarla. Lo malo es que - y es cuestión psicológica; en ella se apoyan- y se ven obligados a mostrarla para intimidar. Tampoco hacen caso a utilizar vehículos rotulados. Prefieren utilizar unidades particulares.

NO DURÓ NADA.- La remodelación de las puertas de acceso a la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, hecha en la pasada administración, no duró nada, pues en el ingreso principal, ubicado sobre Himno Nacional, ya se pueden ver algunos daños en la parte superior.

PROBLEMAS POR SEQUÍA.- El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal de la LXIII Legislatura, diputado Salvador Isaís Rodríguez, reconoció que los impactos derivados de la falta de lluvias en gran parte del territorio potosino, ya genera problemas para el alimento del ganado. El legislador consideró que independientemente de algunas lluvias que se han presentado en diversos puntos de la entidad, no han sido suficientes para revertir el daño que ha provocado la sequía que se registra desde hace varios meses.

MÁS SEGURIDAD.- La Guardia Civil sigue dando resultados con operativos en toda la entidad con acciones preventivas y detenciones, hay mando firme y disciplina, el espíritu de servicio impera en la corporación y fue un gran acierto el instalar filtros de seguridad en los accesos de la ciudad en coordinación con otras fuerzas del orden, la ciudadanía percibe el esfuerzo que está realizando el gobierno estatal para contener los índices delictivos.

CON LAS MUJERES.- Este sexenio ya se caracteriza por su atención a las mujeres con una política integral porque ya se han asignado más de 400 millones de pesos para diversos programas sociales que procuran mejorar sus condiciones de vida con más bienestar y protección social, con reformas penales para aplicar sanciones más altas la violencia de género, recibirán servicios médicos de calidad y se les apoya con los kits para la menstruación.

GIRA.- Esta semana el gobernador tendrá muchas actividades, este lunes recibirá al embajador de Arabia Saudita y los siguientes días se va de gira por la Huasteca para continuar con la supervisión y arranque de obras en varios municipios, además del reparto de programas sociales y las mesas de construcción de paz para continuar fortaleciendo la seguridad.

ALCANTARILLAS.- En Soledad, realizan trabajo para evitar inundaciones, una de las acciones que más llevan a cabo, es el desazolve de las alcantarillas, pero en algunos casos es simplemente imposible, pues están cubiertas hasta por concreto, como ocurre en la colonia Puertas del Sol.

RETÉN.- Para algunos fue molesto el retén que Policías Estatales implementaron en la carretera a Zacatecas, después del Anillo Periférico. Para la mayoría fue un respiro de tranquilidad. Y accesibles todos los elementos a pesar de soportar el inclemente sol.

ACCIDENTES.- Accidentes como el del bulevar del Río Santiago donde un auto cayó a un canalón son un aviso para las autoridades en el sentido de fortalecer la vigilancia, en esa y otras vialidades que son utilizadas para correr “como alma que lleva el diablo” y no hay autoridad que ponga límites.