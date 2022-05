JUSTICIA.- Para la próxima semana se prevé que los exfuncionarios carreristas que están bajo proceso penal terminen de reintegrar unos 55 millones de pesos, cantidad equivalente al daño que causaron a la Secretaría de Salud, y puedan seguir su proceso en libertad como parte de la justicia restauradora que planteó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona frente a los casos de corrupción de la “herencia maldita”.

CONCORDIA.- Esta postura del gobernador de recuperar lo robado antes que aplicar acciones punitivas, ha sorprendido a los que le negaban capacidad para gobernar, de fortalecer la estabilidad del estado, promover la concordia y unidad entre los potosinos, ya se dieron cuenta que tiene oficio político y no lo mueve un afán de venganza, de persecución política o lucro mediático; y los recursos que regresen al erario se destinarían a la compra de ambulancias para los municipios.

MEXICANA UNIVERSAL.- El Museo Francisco Cossío fue la sede del tercer día de actividades del certamen Mexicana Universal 2022, con las 32 participantes en la pasarela “Eco Friendly” que presentaron modelos de moda producidos con el menor impacto ambiental para cuidar a la tierra y los recursos naturales, destacando la imaginación, sustentabilidad y creatividad de diseñadoras mexicanas, con la asesoría del personal de la SEGAM.

HUMOR.- No hay duda de que el gobernador Gallardo tiene un agudo sentido del humor que algunos despistados no alcanzan a descifrar y toman al pie de la letra algunas expresiones que solo buscan provocar risas y no reacciones amargas, como la de someter a consulta un programa de liposucciones gratuitas o cambiarle el nombre a la avenida Salvador Nava. Los críticos solemnes se han ido con la finta y se escandalizan cuando solo se trata de bromas del gobernador Gallardo.

PRIMER PASO.- Este día en la comunidad de Tamaletón en Tancanhuitz, arrancará la primera etapa de la Consulta Indígena con la toma de protesta de los integrantes del Grupo Operativo Técnico que se encargará de llevar a cabo este intenso trabajo; al evento asistirán diputados, magistrados, funcionarios, indígenas, alcaldes, autoridades de diversos ámbitos y probablemente hasta el gobernador, aunque no había sido confirmado; el siguiente paso es lanzar la convocatoria para la Consulta.

EXCELENTE DECISIÓN.- En el ámbito político y social se tomó con júbilo la decisión del Tribunal Electoral Federal de ratificar la negativa de registro como partido político a Redes Sociales Progresistas, organización secuestrada por un individuo cuyas ambiciones personales lo han llevado a denigrar la política y las instituciones; ojalá que los billetazos no den paso a que compre un partido para estar en las elecciones el 2024, es lo que suplican los actores serios de la política potosina.

RAZÓN.- Parece ser que ha habido varios cambios en mandos medios y equipos de trabajo de gobierno, no se saben las razones de los movimientos, pero seguramente su buen desempeño no los retuvo en los cargos.

ACUERDOS.- El diputado José Luis Fernández Martínez, sigue apuntándose puntos positivos en la forma de llegar a acuerdos con las diferentes fracciones parlamentarias, ha dado adelante encargos del Gobernador Ricardo Gallardo como fue la entrega gratuita de placas de vehículos y licencia de conducir y la Guardia Civil del Estado que entrará en forma este 16 de mayo, ha mostrado oficio político y capacidad de negociación.

FOTOGRAFÍA.- Un funcionario que desde el principio se portó mal con la prensa y que ahora atiende a los municipios, anda tomándose la foto y acudiendo a cuanto evento lo invitan, cuando antes no lo hacía. Tendrá temor de volver a ser removido del cargo y por eso, ahora sí quiere salir en la grafica. El tiempo lo dirá.

CON PIPAS.- Tan grave está la falta de agua en el campo de Soledad de Graciano Sánchez, que productores de ganado de algunas comunidades, han tenido que recurrir a las pipas, para poder llevar el vital líquido a sus animales y que no mueran.

DESCUIDADO.- El parque lineal Españita, en la zona que colinda con Salvador Nava, se encuentra olvidado y descuidado, se observa mucha basura, además de hierba crecida, lo que hace imposible que el área pueda ser utilizada, ojalá las autoridades se pongan las pilas y trabajen en este espacio.