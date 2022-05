GIRA.- Pese al intenso calor el gobernador Ricardo Gallardo Cardona estuvo en Matlapa, Aquismón y Ciudad Valles, con temperaturas de hasta 40 grados donde encabezó la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, para refrendar que una de sus prioridades es trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno y dar tranquilidad a los 58 municipios, lo que es esencial para la convivencia y el desarrollo social.





CONVIVIO.- Para celebrar el 10 de mayo, hubo un desayuno en Matlapa, luego una comida Aquismón y en Ciudad Valles, donde se incluyó a madres de Tamazunchale, San Martín, San Vicente y Tampacán. En su mensaje el Ejecutivo estatal les reiteró que seguirán recibiendo diversos apoyos sociales para garantizar su alimentación para que sus hijas e hijos concluyan sus estudios y obtengan empleos con salarios dignos.





DÍA DE LA ENFERMERA.- En Valles enfermeras y enfermeros celebraron su día, en un evento muy emotivo, en el que se les reconoció su entrega durante los dos años de pandemia y se recordó a quienes murieron en el cumplimiento de su deber, en el evento el mandatario estatal les dijo que en el sector Salud, en el pasado sexenio padeció otra pandemia, la de la corrupción que dejó sin insumos y materiales básicos a hospitales y centros de salud, aún así el personal médico no dejó de laborar y ahora, con la federalización, tendrán certeza laboral y jubilación digna.





EDIFICIO.- Todavía no concluye la nueva sede de la Fiscalía General del Estado, y el titular ya está solicitando la edificación de las instalaciones de la dependencia en Matehuala; mediante oficio, pide un área importante –seguramente en donación- al Ayuntamiento de ese municipio del Altiplano. De hacerse realidad, los empleados de la dependencia en aquella región se lo agradecerán.





RUIDO.- Ahora que la Unidad de Gestión Ecológica del Ayuntamiento capitalino ha comenzado a sancionar a antros y centros nocturnos por ruido excesivo, no estaría de más que retome la denuncia de los hoteleros, en especial del recién abierto “Express Progreso”, cuyos huéspedes tienen que soportar la música en alto volumen proveniente de un antro ubicado en el cruce de Guerrero y Aldama, cuyos responsables han hecho caso omiso a los reclamos. A ver si se atiende el caso antes del embargo por el litigio laboral que sigue en curso.





LIPOS.- Causó polémica que el gobernador haya destapado la petición de una de sus seguidoras para cubrirle los gastos de una liposucción, cuando el mandatario le contestó que si el pueblo lo pedía, lo haría. Hoy ya todos, hombres y mujeres quieren su “chainiadita”.





APROBADO.- Por cierto el gober está entre los mandatarios estatales con mejores indicadores de aprobación, gracias a las obras, programas sociales, seguridad, salud y educación en el primer semestre de su gestión.





PROCESO.- Al doctor Miguel Ángel N, lo vincularon a proceso por los delitos señalados. A todos se les hacía raro su “bonanza”, porque ya había establecido tres laboratorios en la ciudad y contando.





SIN ORDEN.- Donde los automovilistas hacen lo que quieren y se estacionan donde sea, sin respetar los señalamientos viales, es en avenida de Los Pinos, se les puede ver incluso en los acotamientos destinados para dar la vuelta, pareciera que creen que les pusieron un estacionamiento, esto ocurre frente a una concurrida taquería.





MIEDO.- Fue lo que causó el ataque a una casa en la colonia Lomas de Satélite, la noche del domingo, pues no solo el retumbar de las balas se escuchó a varias calles de distancia, sino que hasta casquillos percutidos fueron encontrados en domicilios que no estaban cercanos a la zona del ataque, lo que llenó de temor a muchos, que solo atinaron a esconderse, para no encontrarse con una bala perdida.





FATÍDICA.- Pese a todos los operativos anunciados por el Ayuntamiento de Soledad, continúan los accidentes en la fatídica carretera a Rioverde, sin que ninguna autoridad intervenga. Las fuertes velocidades a las que ahí se corre, además la falta de señalética e infraestructura vial la han convertido en la vía más peligrosa de la mancha urbana, superando a río Santiago y la avenida Salvador Nava. Dios nos libre.