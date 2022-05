10 de MAYO.- Las madres potosinas de las cuatro regiones son festejadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en eventos masivos, en los que se ha logrado una cercanía pocas veces vista y el mandatario reafirma sus compromisos y asegura que los apoyos a este sector es un acto de justicia social, las mujeres aportan mucho a la sociedad con su trabajo.





DÍA DE LA ENFERMERA.- Este lunes los festejos del Día de la Madre serán en Matlapa, Ciudad Valles y Aquismón. El mandatario estatal también aprovechará para festejar en Ciudad Valles a las enfermeras por su día, ellas han tenido un papel fundamental en estos años de pandemia, siempre en la primera línea en hospitales y campañas de vacunación, por lo que el homenaje es más que merecido y también se debe recordar a las que murieron al cumplir con su deber.





SEGURIDAD.- La Mesa Estatal de Construcción de la Paz se realizará este lunes en Matlapa, lo que demuestra que se pone atención y se trabaja sin descanso para que la población tenga seguridad en coordinación entre los tres órdenes de gobierno, aún con la apatía de algunos alcaldes y la ceguera de un dirigente partidista que no ve los operativos y los resultados; y durante cinco días no se registraron homicidios.





FENAPO.- Avanza con muy buenos augurios la organización de la edición 2022 de la Fenapo, se estima que la visitarán tres millones de personas y una derrama económica nunca antes vista, lo que va a consolidar la reactivación en diversos sectores en beneficios de muchas familias, y las instalaciones se renuevan después de que se abandonaron.





EXPERIENCIA.- Fue bien recibida la designación de Martín Juárez en Desarrollo Social Municipal, tiene experiencia y seguro hará un buen papel. Además que sentará las bases de la operación política municipal, en el ámbito de los apoyos, lo que le da una posición de brazo derecho del alcalde Enrique Galindo, por la trascendencia del cargo y lo que representa a futuro.





AVÍSENLE.- Por cierto en el “Domingo de Pilas” en la colonia San Luis, el maestro de ceremonias todavía lo presentó a Martín como subdirector de Desarrollo Rural. Avísenle, aunque es normal en estos casos.





PREFERENCIAS.- En la elección de representantes vecinales que se desarrolló sin incidente alguno e, inclusive, el alcalde ya ha sostenido reunión con varios de ellos, hay quienes ya planean hacerle saber su inconformidad porque algunos de los elegidos han mostrado preferencia solamente por los “amigos”, principalmente en el tema del agua.





APOYO A LA CRUZ ROJA.- En la conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, refrendó el apoyo y reconocimiento de la LXIII Legislatura a la Cruz Roja. Agradeció el esfuerzo de la Institución por su loable labor a quienes dedican sus esfuerzos en pro del bien de la humanidad entera, y a quienes forman parte de su plantilla laboral como las y los voluntarios.





AL ORDEN.- Algunos ciclistas, no todos, se sienten los dueños, amos y señores de las calles y quieren que todo mundo se detenga a su paso. Circulan en zonas peatonales como las plazas y la calzada de Guadalupe, conducen en contra, no respetan cruces peatonales, semáforos ni límites de velocidad y cuando provocan accidentes, siempre son las víctimas; ojalá que las autoridades metan en cintura a aquellos que no respetan nada ni a nadie.





OJALÁ ALCANCE.- Entre la remodelación de las instalaciones de la Feria y los artistas que vienen, ojalá que las autoridades no se olviden de la avenida Francisco Martínez De la Vega, que es la calle que está justo afuera del recinto ferial, la cual está en malas condiciones, debido a que cada año, sólo le rellenaban los baches mientras duraba la feria, para luego volver a brotar, es una vialidad utilizada no solo en esa temporada, sino todo el año.





SIN MANTENIMIENTO.- El que dejaron sin mantenimiento, a pesar de que se sabía se iban a incrementar las visitas, debido al día de la madre, es el panteón Españita, en el exterior, hubo quien fue a podar los árboles, pero no recibieron las ramas y en el acceso, se puede ver mucho escombro que de igual manera, solo dejaron aventado.