MADRES.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona continúa recorriendo los municipios para celebrar el Día de las Madres en convivencias masivas que rebasan las expectativas; ayer estuvo en Santa María del Río y Soledad en un ambiente festivo y de cercanía, les hizo entrega de sencillos regalos en un gesto de fraternidad y gratitud del mandatario hacia las mujeres por su entrega y dedicación. Este viernes estará en Ébano y Ciudad Fernández, la gira continuará hasta el 10 de mayo.





JAPÓN EN SLP.- El Centro de Convenciones fue seleccionado para la Convención Nacional Nikkei Expo-Japón, como muestra de que la capital potosina se ha reactivado y es un sitio idóneo para recibir a cientos de visitantes; los hoteles han sido muy demandados. Se celebra el aniversario 125 de la migración japonesa en México con diversas actividades culturales, conferencias y exposiciones; y otras sedes son el Parque Japonés situado en el Parque Tangamanga I y el Museo Laberinto.





“CAJA CHICA”.- El saqueo de los ingresos del Parque Acuático Gogorrón durante el pasado gobierno confirma que no se midieron varios exfuncionarios y actuaron con mucho descaro, dejando muchas pistas de los ilícitos que no se pueden ocultar y menos con evasivas o deslindes. El diputado Alejandro Leal está obligado a hablar de este caso porque el manejo de Gogorrón lo tenía la dependencia a su cargo. Mientras que el Cobach fue usado por exfuncionarios para colocar a sus hijos y otros parientes en la nómina con sueldos fuera de toda lógica.





FENAPO.- La edición 2022 se apunta para ser la mejor de su historia por el atractivo cartel que se prepara para el Teatro del Pueblo. El gobernador Gallardo ha anticipado la presentación de Maná, Residente, Banda MS, Nicky Jam y otras sorpresas que se está guardando, se prevén llenos impresionantes, por eso se está ampliando el espacio para dar cabida a unas 60 mil personas.





COLABORACIÓN.- La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado reconoció el esfuerzo y la empatía que ha mostrado el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona para trabajar en forma coordinada con el Legislativo para sacar adelante las iniciativas que ha impulsado y mejorar la calidad de vida de la población, prueba de ello, son las leyes que se aprobaron para entregar de forma gratuita las licencias de conducir y las placas para vehículos y, recientemente la Guardia Civil del Estado.





BURÓCRATAS.- Tremendo puentezote se tomaron los burócratas que desde el jueves descansan por el día de la Batalla de Puebla, no laboraron en el ejecutivo, legislativo y judicial. Como si fueran muy trabajadores nuestros servidores públicos.





POR CIERTO.- En las cajas recaudadoras de Finanzas no dejaron ni un papelito pegado en sus puertas para informar a la ciudadanía que no abrirían, muchos ciudadanos se quedaron esperando la atención, pensando que llegarían los flamantes servidores públicos.





ACCIONES CONCRETAS.- Paso a paso, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez avanza para dar soluciones a los principales problemas del estado y con toda la confianza del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, atiende casos urgentes como el del abigeato y coordinó junto a la Fiscalía un plan de acción para evitar más casos de robo de ganado.





HORARIOS.- Los horarios de recolección de basura en el Centro Histórico ya cambiaron, pero los usuarios se quejan que el Ayuntamiento de la capital no les ha divulgado cómo quedaron fijados; esperan algún volante o algo similar para no sacar su basura a destiempo.





AGUA.- Se calcula que este viernes comenzará a llegar agua a las colonias afectadas por la más reciente falla en El Realito, luego que se confirmó su reparación. Los usuarios dicen que “hasta no ver no creer”, y esperan que no se registre otra fractura en el acueducto.





EN PENUMBRAS.- El bulevar San Luis, también conocido como Benito Juárez o la carretera 57, en el tramo que abarca del distribuidor al puente de Granate, se encuentra en penumbras, incluidas las laterales, es una zona de intenso tráfico, en donde la iluminación es importante.





NI PARA EL CHAPOPOTE ALCANZA.- En donde de plano no alcanza ni para el chapopote, es en la avenida Ricardo B. Anaya, cuyas condiciones están de dar vergüenza, debido a los inmensos baches que hay en la vialidad, que no solo generan más tráfico, sino también daños en los vehículos.