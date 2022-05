¿Pedirá licencia Alejandro Leal?

Urge seguridad en Soledad





SEGURIDAD.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad con las y los alcaldes para que no escatimen esfuerzos ni recursos para proteger a la ciudadanía y se sumen a la estrategia integral de seguridad pública que será aplicada con la Guardia Civil, pero hubo ocho que no mostraron interés alguno sobre el tema y no asistieron a la reunión, los de Ahualulco, Aquismón, Catorce, San Antonio, Mexquitic, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa Juárez.

OMISOS.- En la reunión varios miembros del gabinete de seguridad expusieron de manera amplia y detallada diversos puntos, como el hecho de que sólo 24 ayuntamientos de 58, solicitan armamento y municiones, el resto se mantiene pasivo. Para motivarlos y asuman un mayor compromiso, el gobernador Gallardo anunció descuentos en los costos de los exámenes de control y confianza, así como en la portación de armas y la entrega en comodato de 300 vehículos para que sean utilizados en tareas de seguridad.

PROYECCIÓN.- La economía potosina se reactiva después de dos años de pandemia, por lo que el concurso de belleza que organiza Lupita Jones será un evento que contribuirá a promover al estado potosino a nivel nacional e internacional, además es necesario precisar que el gobierno estatal no aportará recursos y solo brindará apoyo en tareas de difusión y prestará algunas instalaciones.

CHARROS.- SLP también será sede de un torneo nacional de charrería que proyectará a la entidad como la capital de este deporte nacional, se darán cita los mejores equipos del país, el anfitrión será RG2, campeón estatal; y vendrá el equipo de la familia de Vicente Fernández.

ÉTICA.- Ante los señalamientos hacia algunos servidores públicos que enfrentan acusaciones por presunto desvío de recursos, como es el caso del diputado Alejandro Leal Tovías, el vocero del arzobispado, Juan Jesús Priego, recomendó que lo indicado es que pidan licencia en lo que se investiga y se resuelve su situación legal, además es una decisión de honor y ética.

A VACUNARSE.- La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría llamó a recibir su refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, principalmente a la población de 18 a 29 años. También invitó a los dueños de las empresas para que acerquen a su personal a los diferentes puntos de vacunación. Reconoció a la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ardua labor que están haciendo frente a la pandemia.

VISITANTES.- Diputados del PAN y de Morena andaban paseándose en palacio de Gobierno, sabrán sus respectivos políticos. Que andarían haciendo Aranzazu Puente y Toño Lorca, esperemos que buenos proyectos para los potosinos.

EJEMPLO.- El Sol de San Luis es ejemplo de campañas de vacunación, porque está interesado en colaborar con las autoridades sanitarias. Así se deberían sumar más empresas que ya ni dejan salir a sus trabajadores a la vacuna. Esto nos lo contaron los doctores. Aún no salimos de la pandemia, hay que entenderlo.

SIGUEN PROTESTAS.- Ahora fueron vecinos de colonias como Cactus y la Sierra, los que se manifestaron en la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez pidiendo seguridad, un tema que se ha agravado en las últimas semanas y del cual no han tenido una solución.

FUERON ATENDIDOS.- Los manifestantes fueron atendidos por la Secretaria General del Ayuntamiento, Yoloxochitl Díaz López, la Contralora Interna Mayra Alejandra González González, el director de Fuerzas Municipales Jorge Ramírez Leyva, así como por el Director de Tránsito y Policía Vial, Luis Manuel Vidales, quienes escucharon atentos, las peticiones de la ciudadanía, tratando de ofrecerles alguna solución.

AUSENTE.- El que nunca apareció, es el director de Seguridad Publica de Soledad de Graciano Sánchez, Héctor Edgar Mar del Ángel, quien desde que llegó al cargo, hace poco más de un mes, ha hecho mutis y dice nada de nada.