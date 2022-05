COBACH.- La Dirección General del Cobach presentó dos denuncias ante las fiscalías federal y estatal contra la anterior administración, por el desvío de más de 160 millones de pesos que correspondían al pago del ISR, por lo cual se enfrenta un grave adeudo ante la SHCP; y por peculado, al descubrirse que el plantel de El Naranjo era utilizado, sin ningún convenio de por medio, por una institución educativa cuyo propietario es el exgobernador Juan Manuel Carreras.

TEATRO DE LA CIUDAD.- Símbolo por muchos años del arte y la cultura, ese Teatro del Parque Tangamanga I, cayó en el olvido y abandono, los años hicieron estragos por la indiferencia oficial, su rescate emprendido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya está casi listo, solo faltan algunos detalles y para su reinauguración se anunció al grupo Magneto.

TANGAMANGA.- Las obras de remodelación del Tangamanga II reportan gran avance informó la Seduvop, y se prevé que en julio próximo sea reinaugurado para el disfrute de las familias potosinas de la zona norte, con nuevas áreas para infantes y mascotas, gimnasio al aire libre, campo de golf semiprofesional y el rescate del Lago Mayor, entre otras; mientras que al exterior se rehabilita un tramo de la avenida Fray Diego de la Magdalena.

COYOTAJE.- El mandatario estatal reiteró que no habrá tolerancia contra la corrupción en las cajas recaudadoras de Finanzas, por lo que el titular Salvador González tendrá que investigar y detectar a los responsables. La venta de citas para el cambio de placas y otros trámites se hace con mucho descaro en las redes sociales, se sabe que hay un contubernio entre empleados sindicalizados de Finanzas y los “coyotes” que operan afuera de las recaudadoras e incluso frente a la sede de la dependencia en Madero 100.

CAPACITACIÓN.- En coordinación con la UASLP, la diputada Bernarda Reyes Hernández, representante del XV Distrito, llevó capacitación a periodistas de la Huasteca Sur, en el campus Tamazunchale. argumentó que la capacitación es fundamental para hacer que esta profesión se lleve a cabo con responsabilidad y generar que los medios tengan herramientas.

FORO.- El diputado Salvador Isaís Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, dijo que sigue el foro estatal con asociaciones de ganaderos y productores de todo el estado, con temas como abigeato que se han registrado al interior del estado y la zona huasteca, piden reforzar medidas seguridad.

ORGULLO Y DIGNIDAD.- La organización hará el evento “por la paz e inclusión de personas con discapacidad”, este martes a las 19:00 horas en la plaza de los Fundadores, para celebrar que en el 2008 la ONU realizó la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.

COBACH.- Ya era de suponer que habría mucho que cuestionar a la administración anterior de Cobach, todos en su equipo de trabajo, decían de la ex directora Marianela Villanueva que daba trabajo a sus seguidores y que además les pagaba cantidades millonarias, algunos ni se presentaban a trabajar. Aquí se los dijimos antes que nadie.

CONTINÚA.- El nuevo encargado de comunicación de Cobach, sólo invitó a su ex medio de comunicación a la rueda de prensa donde se dio a conocer la denuncia ante la FGR sobre deuda millonaria.

CONTENEDOR.- Aunque su dirigente se rehúsa, los locatarios del mercado Revolución piden que les devuelvan el contenedor de basura, porque tienen que dejarla en el patio de maniobras, donde los perros sacan los residuos de alimentos y ya es un problema de sanidad.

NO AVISARON.- La suspensión de actividades este lunes en el ayuntamiento de Soledad no fue comunicada a la ciudadanía, por lo que mucha gente, que llegó a las diferentes direcciones del ayuntamiento, como Ecología y Comercio, no pudo realizar sus trámites,.

ILUMINACIÓN.- Que los arreglos que están realizando al Periférico, alcancen a la zona de Arbolitos, una zona donde cada semana hay accidentes, en gran parte de ellos causados debido a la falta de iluminación, pues los automovilistas no distinguen los carriles e incluso la división entre los dos puentes ubicados en la zona, pues no se ve nada.