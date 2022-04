OBRAS.- Este viernes inició la transformación integral de Soledad con el banderazo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a diversas obras en la colonia Hogares Populares Pavón 3ª Sección, consistentes en el encapsulamiento del canal de aguas negras, la construcción de un par vial y el rescate de todas las calles con una inversión total de 50 millones de pesos, con lo que se pondrá fin a la “herencia maldita”.

VACUNACIÓN.- La pandemia no se ha acabado como bien dice el titular de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, porque la campaña de vacunación sigue abierta y el estado potosino se colocó en segundo lugar nacional con mayor porcentaje de población vacunada, pero no es suficiente y este gobierno garantiza a todos el derecho a la salud y al bienestar, por lo que se reitera el exhorto a recibir las primeras dosis y la de refuerzo para quien aún no lo han hecho.

COMPROMISO.- Desde el inicio su mandato, el gobernador Gallardo asumió el compromiso de atender los reclamos de familias para localizar a sus parientes desaparecidos, por lo que se puso en marcha el Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda con una inversión 14.5 millones de pesos, y está a la vanguardia científica y tecnológica al contar con cinco laboratorios. El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, hizo patente su reconocimiento al gobernador Gallardo por esta obra.

ALEGRÍA.- La presidenta del DIF estatal, Ruth González Silva, organizó los festejos por el Día del Niño y la Niña en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) que atiende a infantes con capacidades diferentes, disfrutaron la presencia de súper héroes, un show musical, botargas y muchos regalos, fue una mañana de viernes de mucha diversión y alegría para ellos y ellas.

PALO AL CEEPAC.- El secretario de Finanzas estatal Salvador González Martínez rechazó tajante y rotundamente la petición del CEEPAC para ampliar su presupuesto de 2022. Se analizó la solicitud de aumento al presupuesto y las alternativas más viables, se consideraron los argumentos del Ceepac, y se sugirió generar economías y las medidas necesarias para adecuarse al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, dijo. Los angelitos del organismo electoral dicen que no ajustan con 50 millones 960 mil 577.63 pesos para gasto ordinario, que ni para sus chuchulucos les alcanza.

CANSADO.- El director de Deportes del ayuntamiento capitalino Luis Fernando Alonso asegura que ya está muy cansado tras tener eventos todos los días, pues considera que estar sentado durante horas en los eventos del ciclista colombiano que parecer ser la imagen del municipio y pasear a su perro en la ciclovía dominical, es agotador.

PEJELE A QUIEN LE PEJE.- Un reportero se la pasa presumiendo que ahora que vino el presidente, éste le prometió contestar sus preguntas de inseguridad en la Mañanera. Y la gran pregunta que hay que hacerle a éste y a muchos que presumen su amistad con el Peje, dónde estaban cuándo no era más que un manifestante de la avenida Reforma.

RESPALDO TOTAL.- El diputado José Luis Fernández Martínez como presidente de la Jucopo en el Congreso del Estado está haciendo un buen trabajo, ha logrado los consensos con las diferentes fracciones parlamentarias para sacar adelante iniciativas importantes para la política pública que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo para atender las necesidades del estado y beneficiar a la ciudadanía.

EN MARCHA.- El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres logró con grandes gestiones poner en marcha el Centro Estatal de Identificación Forense, y con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se constató el reconocimiento al Gobierno del Estado y al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona por colocar a SLP como un estado líder.

OBRAS EN LA CAPITAL.- Esta declaración la hizo en el evento que realizó el mandatario estatal en la colonia Hogares Populares Pavón, donde dijo que también realizarán obras en la capital, en colonias como Aeropuerto, por lo que ya hablaron con el alcalde Enrique Galindo.

VIOLENTADOR.- Pese al descrédito que carga en su contra, el expresidente municipal Xavier Nava insiste en generar conflictos en la actual administración municipal para intentar sacar una ventaja política. En un tema que es laboral y jurídico, el exalcalde movió a sus agitadores para violentar en la UAM.

GRUPO DE CHOQUE.- Después de eso, el grupo de choque de Xavier Nava, que apenas reunió a siete personas, bloqueó por algunos minutos los carriles centrales de la Diagonal Sur. A este ataque se suma el ocurrido hace unas semanas contra la Unidad Especializada de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, en donde Nava ha tratado de infiltrar su grupo de golpeadores. Al exalcalde ya únicamente le queda la manipulación, porque entre la ciudadanía, a la que abandonó durante sus tres años como presidente municipal, ya no tiene ningún arrastre.