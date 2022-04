¡A TRABAJAR! - El gobernador Ricardo Gallardo Cardona exhortó a los ayuntamientos a que no se queden atrás en el combate a la inseguridad, disponen de recursos suficientes para capacitar y armar a sus policías, y adquirir patrullas; ya no hay excusas para atender este reclamo ciudadano y no dejar todo el trabajo a la policía estatal. A los alcaldes les ha faltado voluntad y compromiso, en campaña prometieron cumplir en este rubro y están siendo omisos.

PRIÍSTAS.- La mala nota la dan el regidor Elías Pesina y los diputados Alejandro Leal Tovías por alentar protestas artificiosas y una campaña negra en redes sociales en contra del gobierno estatal, cuando sólo dejan ver su preocupación por las acciones legales en curso en contra de la pasada administración, pensaron que estarían otros seis años en el poder y ahora sienten que el mundo se les derrumba.

FERIA.- Para la edición 2022 de la Fenapo se tiene una proyección de beneficio económico de 400 millones de pesos, además va a generar empleos directos e indirectos, el arribo de turistas nacionales y extranjeros, ocupación hotelera, comercialización de productos regionales y difusión de la cultura estatal. Se espera la asistencia superior al millón y medio de personas, ya que el acceso, juegos mecánicos y el estacionamiento serán gratuitos. Ya no será el negocio de unos cuantos.

AVANCES.- Las obras de rehabilitación del Circuito Potosí y Parque Tangamanga II muestran un avance importante, así lo constató el mandatario estatal en un recorrido de ayer en la mañana. En el caso de la primera, el puente que está a la altura de la FENAPO y la ampliación de los carriles, se reporta un 50 por ciento de progreso, en dos meses podría concluirse; mientras que el parque estaría listo en unos 90 días con nuevos espacios, como serían dos áreas infantiles, un gimnasio, un campo de golf y una zona para mascotas, entre otros atractivos.

RGC CON NIÑOS.- El gobernador recibió en Palacio de Gobierno a los participantes en el Parlamento de las Niñas y los Niños 2022, que se llevará a cabo este 27 de abril en el Congreso del Estado. Estuvieron acompañados por las diputadas Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la diputada Aránzazu Puente Bustindui y la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

CAPACITADOS.- Personal de seguridad y custodia de los seis centros penitenciarios del Estado reciben una capacitación en primeros auxilios, para atender crisis, auxilio o emergencias.

DERRAMA.- La Secretaría de Turismo informó que la derrama económica por la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua fue de mil millones 500 mil pesos por el flujo turístico en toda la entidad, por lo que se logró una reactivación histórica en los ingresos de todos los sectores de las cuatro regiones del estado, considerando los dos años de parálisis por la pandemia. Se estimó que fueron unos 700 mil los visitantes y la ocupación hotelera fue superior al 50 por ciento.

LIBERADA.- La Plaza de Armas luce ya en su esplendor, el último plantón que permanecía de una organización se retiró por gestiones del secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, quien antes logró conciliar con los sindicatos de la burocracia que tenían varios meses apostados frente a Palacio de Gobierno. El diálogo ha sido la mejor herramienta de este funcionario para resolver conflictos y anteponer el interés público sobre cualquier otro.

PETICIONES.- Un grupo de habitantes de colonias, respaldados por dirigentes antorchistas, en la Unidad Administrativa Municipal, entregaron un pliego petitorio.

IMPUESTOS.- Con el argumento de que pagan sus impuestos, ciudadanos que acudieron a la Feria de la Enchilada, trataron de escudarse cuando se les pidió que depositarán la basura en los lugares dispuestos para este fin, pues la estaban tirando en la vía pública, sin importar el impacto que deja al medio ambiente.

RESCATE.- Tránsito y Policía Vial de Soledad apoyó en el rescate de un perro que deambulaba en el distribuidor Juárez, el titular Luis Manuel Vidales Navarro, participó en la operación.