AMLO y RGC.- La gira del presidente AMLO por Ciudad Valles este sábado, fue breve pero fructífera, le informó al gobernador Ricardo Gallardo que se aplicarán 3 mil millones de pesos más para la modernización de la carretera Valles-Tamazunchale y que estará concluida en el 2023, se comprometió también a la ejecución del aeropuerto de Tamuín y que habrá más cuarteles de la Guardia Nacional para robustecer la seguridad en el estado.

RESPALDO.- Durante el evento, AMLO y Gallardo se vieron muy contentos y cercanos, imperó el buen ánimo, la relación entre ambos se fortalece y con ello se beneficia a SLP con más recursos y obras. El presidente le dio su respaldo y lo reconoció por su trabajo y los programas sociales para los sectores que menos tienen. Esta buena relación se reflejó desde antes con la visita de funcionarios de primer nivel del gobierno federal como Adán Augusto Hernández, Rosa Icela Rodríguez y Zoé Robledo, entre otros.

DESCORTESÍA.- No se pueden pasar por alto algunos detalles de la gira presidencial que causaron incomodidad y diversas reacciones que no fueron advertidas por AMLO. La descortesía hacia algunos funcionarios y la exclusión del delegado federal, Gabino Morales, no se le permitió estar en el presidium, esta acción se le atribuyó a la delegada política de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, quien asumió facultades que no le correspondían y junto con su hermana Rosa Icela, la titular de la SSPC, desplazaron a los de protocolo de AMLO y fueron las que partieron el queso.

PUGNAS.- Mientras AMLO llama a la unidad y concordia a la militancia de Morena para enfrentar a la oposición, las hermanas Rodríguez dejaron ver su rechazo hacia Gabino por su influencia sobre la base morenista y sus posibilidades políticas en el 2024, ellas van por el control del partido en SLP, aunque parecen convalidar al dirigente Sergio Serrano y sus turbios manejos financieros que ameritaron una multa del TEPJF de 18 mdp y la devolución de 14 mdp, ¿con qué cara pueden hablar de honestidad y transparencia?

PUNTO MUERTO.- Por cierto, el evento de la supervisión del avances de la autopista Valles-Tamazunchale, se realizó en un punto muerto para las comunicaciones telefónica e internet, lo cual representó un riesgo de seguridad nacional, ¿quién seleccionó ese lugar?

QUIÉN VIGILA.- Urge se recupere el balneario Splash del parque Tangamanga, no solo está abandonado sino que se debe investigar en manos de quién o quiénes está y el uso que se le ha dado. No es posible que niños y jóvenes potosinos sufran por un lugar para practicar natación y esa infraestructura se haya dejado perder. Si como aseguran está en manos del SUTGSE se les debe quitar, no es la instancia que debe manejarlo. Pero también que se vea el por qué en albercas como el Inpojuve, la del Montecillo, la de la Unidad Deportiva, no se permite el acceso a niños y jóvenes, si fueron hechas con recursos públicos. ¿Por órdenes de quién se les prohíbe?

NINGUNEADO.- Pues al súper delegado del gobierno federal en San Luis Potosí, Gabino Morales, ya solamente le queda lo de delegado, ya que en la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador poco faltó para que lo mandaran por los refrescos; los dejaron fuera de las reuniones, lo pusieron a recoger carpetas con peticiones y el presidente ni caso le hizo. ¿Será que ya está enterado de todo lo que anda haciendo su amigo y por eso optó por marcar distancia de una vez?

IGNORADOS.- Vecinos de la calle Santillana del Mar, en el fraccionamiento Españita, la cual está a solo unos pasos del bulevar del mismo nombre y unos metros del estadio Alfonso Lastras, de plano tuvieron que poner una lona, donde exigen a la autoridad, el drenaje y la pavimentación de la calle, algo que dicen, están pidiendo desde hace más de 15 años, sin éxito, pues han sido ignorados.

CAMPO DE GUERRA.- Donde parece campo de guerra, debido a lo destruido y sucio que está el pavimento, debido a que tiene años que ninguna autoridad aparece en el lugar para limpiar, es en cruce de Periférico y avenida Salk, hay baches enormes, alcantarillas sin tapas, que se hacen doblemente peligrosas por la falta de iluminación en la zona, así como una enorme cantidad de basura, ojalá la rehabilitación alcance a esta zona.