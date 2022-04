HOSPITAL.- Por su compromiso con la salud de las y los potosinos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona acudió ayer al Hospital General de Soledad a entregar un tomógrafo, dos aparatos de Rayos X y dos de ultrasonido. Con estos apoyos se nota la diferencia, porque en el gobierno anterior los recursos públicos se desviaban a otros fines y en el actual se aplican en beneficio de la gente; y la inversión fue de 55 millones de pesos.

BECAS.- Cientos de madres solteras y adultos mayores de colonias populares de San Luis, Soledad y Cárdenas recibieron sus becas económicas en una gira de trabajo realizada por el mandatario Gallardo Cardona y afirmó que en su gobierno se hace justicia a los que menos tienen y se les proporciona ayuda para atender sus necesidades más apremiantes.

CIRCUITO POTOSÍ.- La rehabilitación que realiza el gobierno estatal del bulevar Rocha Cordero y ahora llamado Circuito Potosí, avanza y conforme a lo previsto, en esta vialidad primaria que durante décadas estuvo en el abandono, en la oscuridad y causando accidentes fatales, se empieza a ver la renovación en 45 kilómetros en sus cuatro carriles y en el Puente de la Fenapo y se instala iluminación Led.

FENAE.- En Soledad la Feria Nacional de la Enchilada tuvo un impresionante lleno en la plaza principal la noche del domingo, la cartelera artística atrae a propios y visitantes de otras partes, la gente está muy contenta disfrutando a diversos grupos musicales, la gastronomía local y otros atractivos, por lo que se asegura que la FENAE sí “sabe a fiesta”.

¿DERROTA?- Lo que el PRI, PAN, PRD y MC ven como un triunfo al votar en contra de la reforma eléctrica, para muchos mexicanos es una derrota anticipada en el 2024 de lo que queda de esos grupos políticos, pues todo mundo sabe que muchas de sus candidaturas de diputados federales se las repartieron entre sus “cuadernos” y políticos pesados que están adueñados de esos partidos y esos fueron los que votaron contra México.

¿TRIUNFO?- Para muchos ese “triunfo” sólo anticipa el fin, del cascarón que queda del PRI y PRD y del papel histórico que siempre ha desempeñado el PAN, contrario a los intereses nacionales y sí a favor del capital y empresas extranjeras. En cuanto al MC, es claro que no son lo que México necesita al ser el refugio de políticos que no quieren ni en sus propios partidos. A los mexicanos no se les olvidará que hayan privilegiado el interés de empresas extranjeras en lugar de México y sino al tiempo.

TAXISTAS.- Taxistas no tienen consideración de sus usuarios y fastidian con la música que escuchan. Es de respetarse el gusto musical de cada uno de ellos, pero deben reubicar sus bocinas, ya que la mayoría las colocan detrás de los asientos de sus pasajeros que terminan sordos por el “ruidazo”. Y si se les pide que le bajen el volumen hasta se molestan.

PELIGROSO.- En peligro es en lo que esta convertido el Puente Pemex, pues las luminarias de la zona, tienen días que han dejado de funcionar, representando un peligro para quienes tienen que cruzar por dicho puente, ya que facilita que la delincuencia pueda actuar en la zona.

CASTIGO EJEMPLAR.- Luego de que un funcionario de la ASE presuntamente acompañado de su pareja, titular de la Contraloría Interna, armara tremendo escándalo usando un vehículo oficial en día inhábil, se espera que la titular de la institución Edith Muñoz aplique mano dura y no solo lo suspenda cinco días sin goce de sueldo, pues eso sería una burla para las decenas de trabajadores que han despedido.

NO PINTARON.- Los diputados federales del Verde no destacaron en el debate sobre la reforma eléctrica, pero la verdad no se podía esperar mucho de “Jano” Segovia y compañía, ya que su productividad es nula y sus alcances muy limitados, solo están listos para levantar la mano y párele de contar; la diputada de Morena Martha Barajas destacó por aparecer en la tribuna masticando chicle y ya, hasta ahí dio.





DEBERÍA.- El ex diputado del PVEM Edgardo Hernández dijo que es viable penalmente que se finquen responsabilidades a los exdiputados de la pasada legislatura, por haber pasado las cuentas de la Secretaría de Salud, por las que se procesa a la ex titular Mónica “N”, ya que no vieron las irregularidades.