“LA HERENCIA MALDITA”.- La FGE ejecutó una orden de aprehensión en contra de la exsecretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez, por varios hechos de corrupción que son del dominio público, con lo que se reafirma que la “herencia maldita” no es solo un discurso. Con la doctora Rangel, que contendió a la gubernatura por Morena, ya son dos ex secretarios del gabinete del doctor Carreras que están recluidos en La Pila, de las palabras a los hechos.

COPA POTOSÍ.- Este martes dio inició la Copa Potosí con muchas expectativas luego de dos años de receso, los equipos son competitivos, el premio un aliciente para todos y hay una gran afición que se ha volcado a las sedes como son el Estadio Plan de San Luis, la Unidad López Mateos y el 21 de Marzo en Soledad.

NEGOCIADOR.- El secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, volvió a demostrar su oficio político al conciliar las diferencias por el bien de San Luis Potosí al lograr el retiro de los plantones de los sindicatos de la burocracia que afectaban la imagen de la ciudad en la mejor temporada turística y sobre todo el trayecto de la Procesión del Silencio.

OTRA DENUNCIA.- La sindicatura del ayuntamiento capitalino anunció una tercera denuncia en contra del ex alcalde Xavier Nava por presuntos actos de corrupción. Se trata de la licitación simulada de luminarias por un monto de 400 millones de pesos, se documentó un sobreprecio de más de 50 millones, además las características técnicas de las lámparas y del sistema de alumbrado no cumplieron con los estándares de calidad y duración.

ALCALDE.- El que asiste a todos los eventos del Festival de la Primavera es el alcalde, Enrique Galindo, ayer lo vimos en las dos funciones de teatro que ofreció Itatí Cantoral. Además demostró que es un buen bailador, al sacar brillo al adoquín durante la presentación de la Sonora Santanera, en la Plaza de Fundadores.

TEATRO DE LA PAZ.- Por cierto el nuevo director del Teatro de la Paz, debería ponerse más exigente y demandar que la gente use cubrebocas porque es un espacio cerrado, además de pedirles que no usen el celular. Pura mala educación vimos esta semana de parte de la ciudadanía que no entiende que tiene que apagar sus dispositivos. Y no decimos nada, de los que llevan papitas y chocolates.

MAS SEGURIDAD.- Presidentes municipales, empresarios, comerciantes y prestadores de servicios de la zona huasteca, están pidiendo a la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, que incremente la seguridad y vigilancia en los parajes, carreteras y centros de reunión de los miles de turistas que ya empezaron a llegar a la zona por Semana Santa. Ojalá que se escuchen sus demandas y los visitantes se sientan a salvo.

¿Y SECTUR?- Ciertamente en la Semana Santa es cuando más turistas recibe San Luis Potosí tras dos años de pandemia en los que no hubo Procesión del Silencio, festivales, torneos de tenis ni nada, pero resulta que la Secretaría de Turismo se “colgó” de lo que ya existía incluyendo la gran demanda natural que registra la zona huasteca, sin proponer nada nuevo, innovador, más allá de una “Expo-Boda” que se realizó en el hotel propiedad de la titular de esa Secretaría. Y ya.

LIMPIANDO.- Para evitar un accidente, fueron policías estatales, de la División Caminos, los que tuvieron que limpiar hasta con las manos el puente Arbolitos, ubicado sobre el Periférico, para evitar un accidente, debido a la gran cantidad de tierra que había en la vialidad, esto gracias a que es una zona a la que no se le da mantenimiento.

ROBO.- Y mientras en Citadina se preocupan por temas como el incremento en el costo del estacionamiento, descuidan otros temas como la seguridad, si ya entraron a robar a una de las tiendas de la plaza, ¿Qué les puede esperar a los usuarios?, no dan garantías.

SIGUEN LOS ACCIDENTES.- La falta de vigilancia y la urgencia de que se controlen las altas velocidades a que se corre en las vialidades, de la capital, incluidos bulevares, carreteras aledañas, es un problema que debe resolverse, no es posible que diariamente haya accidentes graves y ninguna autoridad tome cartas en el asunto.