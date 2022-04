MENSAJE.- El gobernador Ricardo Gallardo dijo ayer luego de depositar su voto, durante la consulta de revocación de mandato, que hoy en México se vive una verdadera democracia, al sumarse al ejercicio democrático que se realiza en todo el país, a través de la votación en la revocación de mandato del Presidente de la República, el mandatario potosino dijo que ésta es una gran fiesta para las y los mexicanos, pues se garantiza la participación ciudadana de manera libre y como un derecho constitucional.

JORNADA TRANQUILA.- Pese a llamados a no votar que hicieron los militantes del PAN, en las redes sociales, que los potosinos censuraron, miles de potosinos salieron a las calles a ejercer ese derecho. Consideraron que el PAN pretendió bloquear un derecho ciudadano a la democracia participativa, que debe arraigarse en nuestro país, si queremos mejores gobernantes, mejores instituciones. Unos votaron por el si y otros por el no, pero lo importante es que desoyeron esos llamados que nadie entiende, de un partido que se dice demócrata y que presuntamente promueve la participación para un cambio pacífico de las cosas. Una cosa fue clara, la gente no los siguió.

PROPUESTA.- Ayer mismo los cafetólogos, se pronunciaron porque esa figura se incluya en la próxima propuesta de Reforma Electoral que se analiza en el Congreso, primeramente para alcaldes y en un futuro para diputados, como una necesidad, ante la realidad que impera en nuestra democracia imperfecta, de pocos resultados, por lo que se debe analizar y verla como una buena opción.

MEJORES.- La figura en un futuro obligará a tener mejores gobernantes en el país, esa es la idea, por lo que es una herencia político-democrática que se debe consolidar para evitar que se entronicen en el poder grupúsculos, como en alguna etapa de la historia ocurrió en el estado potosino, donde la gubernatura se heredaba entre amigos y compadres y así, nos fue.

AL QUITE.- Ante la inoperancia de MORENA que sigue con sus pleitos internos y que no cumplió las expectativas –como siempre-, fueron la estructura del PVEM la que salió al quite y logró que SLP entregara buenas cuentas en cuanto a participación se refiere en la Revocación de Mandato, pues si algo tiene la “ola verde” es que ya aprendió a trabajar y dar resultados tangibles.

UNA BURLA.- De por sí es lamentable la situación que pasa en el PRI y todavía en el evento de la CNC de ayer donde se recordó al caudillo Emiliano Zapata, se dejaron ver varios cartuchos quemados, que traicionaron al partido y han andado de chapulines en otros partidos, o que se han lanzado muy duro contra el tricolor como Felipe Aurelio Torres y Ángel Castillo, entre otros que hicieron que la militancia levantara la ceja y frunciera el ceño. En fin.

SUBIDITOS.- Leonel Serrato, titular de la SCT, y Víctor Hugo Martínez, jefe de prensa de la SCT, andan muy subiditos, pues el primero ya no quiere dar entrevistas y el segundo también. Pero eso sí, bien que suben fotos de “reporfans” con el titular de Segob y en las votaciones de la Consulta, estas fotos sí quieren que las publiquen los medios, pero no quieren hablar sobre las arbitrariedades del transporte público local.

MARCO POLO.- En la renovación de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí resultó electo Marco Polo Méndez, al que otros aspirantes decidieron apoyarlo, con excepción de Alejandro Delgado Olivares. La votación casi resulta en empate, pero finalmente se reconoció, lo felicitaron de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados.

APOYOS.- Durante la jornada de la consulta popular de revocación de mandato, se pudo ver en las casillas, a mujeres, con playeras verdes, algunas con un pollo bordado , quienes llevaban a las personas, sobre todo adultos mayores, para que participaran en la jornada electoral; que al menos en Soledad, fue nutrida.

MALA IMAGEN.- El fin de semana se tuvieron varios eventos nacionales en el centro de Alto Rendimiento Plan de San Luis, por lo que se tuvo visitantes de diferentes puntos del país, quienes se llevaron una pésima imagen de la ciudad, debido a la enorme cantidad de basura y desperdicios, que la gente deja en el mercado San Luis 400, en un espacio que ya hasta les enrejaron, sin embargo han hecho caso omiso y siguen dejando la basura donde mismo.