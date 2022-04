Mal evento del PRI en SLP

Que revisen a colegios particulares





LOS PLURIS.- PAN y PRI lloran porque no les quiten los diputados plurinominales, ahora que entrará una iniciativa para que desaparezcan. Solo que no tienen razón pues las han utilizado para hacer diputados a amigos, compadres, novias, amantes, queridas, hijos, primos, esposas, lo que habla de que el tráfico de esa figura está a todo lo que da. ¿De qué sirven entonces? Claro que deben desaparecer, pues son un refugio de indeseables, o a poco ya se le olvidó a ex dirigente del PAN en SLP Juan Francisco Aguilar, que también se agandalló una para él.

PRESUPUESTO.- Además se debe reducir o de plano quitarles el financiamiento a los partidos, que solo lo utilizan para tener en la nómina hasta al personal de servicio doméstico, darse lujos, comprar el mandado y pagar muchos gastos superfluos con ese dinero, que debería mejor destinarse a obra pública. Como se ve, que no circulan por las maltrechas calles de la capital, pues solo bajan de las Lomas en sus camionetas con guaruras. El financiamiento a partidos con dinero público no se justifica y debe desaparecer.

SÓLO VINO.- El “líder” nacional del PRI Alito, se enojó porque al acto que fue al PRI no fueron los dirigentes de los sectores, al menos lo más importantes. El PRI está en riesgo de desaparecer aunque se diga lo contrario y nadie se explica que pasó con sus militantes críticos, no cuestionan a una dirigencia que los regaló al PAN, y que vive muy cómodamente del presupuesto público, con una dirigencia pusilánime, que a nadie extrañe lo que vendrá muy pronto en resultados electorales.

INPODE.- Sin previo aviso el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se apersonó en la sede del Inpode, dirigido por el ex futbolista Edmundo Ríos Jaúregui y que no ha dado los resultados que se esperaban y ha generado diversos conflictos internos por su falta de tacto y nula experiencia; se deben impulsar todas las disciplinas deportivas y no solo el futbol. Fue una visita de cortesía pero con un mensaje claro, se ponen a trabajar o se regresan a su casa.

COMUNIDADES.- Como hay municipios en donde las autoridades locales se duermen en sus laureles y no atienden las necesidades básicas de las comunidades rurales, el gobernador Gallardo Cardona ha puesto en marcha un programa en toda la entidad de obras de pavimentación, drenaje y alumbrado para mejorar las condiciones de vida de miles de familias potosinas que han permanecido al margen del desarrollo. Este programa arranca en la comunidad de El Zacatón, ubicada en Villa de Ramos.

AUTISMO.- La presidenta del DIF, Ruth González Silva ha mostrado mucho interés en que el Instituto Temazcalli brinde la mejor atención y terapias a niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y asumió el compromiso para que las instalaciones y el personal especialista cumpla con los objetivos. Actualmente se atienden a más de 70 pacientes que provienen de varias partes del estado.

OJO SEGE.- Dicen los padres de familia que no entienden a los colegios particulares. Primero estaban que se las “quemaban” porque no había clases presenciales y hasta lloraban porque ya ni las colegiaturas les querían pagar los papis y ante el miedo de quebrar imploraban al cielo que los niños regresaran a clases. Ahora resulta que nos los reciben, por detalles minúsculos o bien porque miraron feo a la Directora. Mucho tiene que trabajar la SEGE para hacer conciencia ante esos colegios privados que piensan que son el “reino” y que los papis son los súbditos, donde ellos mandan dictan sus propias leyes, muchas veces más con el hígado, que con la razón y dejan a los niños sin clases. Ojalá y que la SEGE se faje bien los pantalones y aplique sanciones.

ARREGLAN LUMINARIAS.- Las luminarias ubicadas sobre el puente de Acceso Norte, en la carretera a Matehuala ya están siendo arregladas, para por fin, regresarle la luz a esta importante vialidad, que durante varios días, permaneció en completa obscuridad, debido a las fallas del alumbrado público, ahora hay que ver cuánto tiempo duran en buenas condiciones.

CON CITA.- Ahora las entrevistas con el Director de Seguridad Pública de Soledad, Héctor Edgar Mar del Ángel, únicamente serán por cita, pues no quiere atender en otro lugar que no sea su oficina, el problema es que además de ignorar a su área de comunicación social, es prácticamente imposible conseguir un espacio en su apretada agenda.