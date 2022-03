HOSPITAL CENTRAL.- Uno de los pasivos más graves que se recibió del pasado gobierno fue el Hospital Central, un flamante edificio pero vacío por dentro, por lo que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que ha solicitado al Insabi que cumpla con sus compromisos de equiparlo y el abastecimiento de medicinas, y si fuese necesario precisó que el gobierno estatal está dispuesto a destinar recursos para que dé servicio lo más pronto posible.

COMPROMISO.- Otra herencia maldita que se recibió fue una deuda de 450 millones de pesos del gobierno anterior con la SHCP por concepto de impuestos no pagados en tiempo y forma, de los que se derivó un crédito fiscal firme, por lo que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó a la Secretaría de Finanzas para que proceda a realizar el pago, pero se analiza la presentación de denuncias contra los ex funcionarios que fueron omisos al no apegarse a las leyes tributarias.

VISITA.- Como la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, se contagió por segunda vez de Covid-19, se pospuso para la próxima semana la reunión que junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estaba prevista para este miércoles con el mandatario Gallardo Cardona. Uno de los temas centrales a tratar es el reforzamiento de la seguridad en la entidad potosina.

RESULTADOS.- La Fiscalía General del Estado dio buenas noticias ayer al informar que varios de los menores que se reportaron como desaparecidos y se les giró la Alerta Amber, fueron localizados y regresaron con sus padres sanos y salvos; en el caso de los dos menores de 13 y 17 años que fueron raptados en la colonia Satélite, habrían sido confundidos pero no se pidió un rescate económico, ahora ya están con sus familiares.

SERÁ PRONTO.- Se espera que en los próximos días los ayuntamientos a través de sus Cabildos, den el visto bueno a la reforma constitucional que crea la Guardia Civil estatal, ya que urge tener un cuerpo policial capacitado, moderno y con una nueva forma de operar, para hacer frente al grave problema de la inseguridad que se agudiza en algunas zonas como la capital del estado, donde la “PoliSía” ni las riñas en los antros puede controlar.

RESPALDO.- Diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios dieron su respaldo a la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo, para que el INSABI equipe la nueva torre del Hospital Central, o en dos meses, será el gobierno del estado quien se haga cargo, ya que los potosinos no pueden seguir esperando hasta que desde la Federación se canalicen los recursos, cuando la atención médica es una gran necesidad.

TURISMO.- El alcalde de Tierra Nueva, Rubén Rodríguez, presentó las actividades de Semana Santa y cabe destacar que busca convertir a su municipio en Pueblo Mágico.

SUCIA.- La ciudad está muy sucia, todos lo ven y nadie hace algo, por doquier pululan basureros y nadie atiende el problema.

BUENAS CUENTAS.- La sinergia que han logrado la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría como presidenta de la Directiva y el diputado José Luis Fernández Martínez como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), se ha reflejado con buenos resultados en el Congreso del Estado en sus primeros seis meses, se han sacado adelante importantes temas como las iniciativas para otorgar gratis las placas de vehículos y las licencias de conducir, la Guardia Civil y avanzar de forma importante al sacar dictámenes que estaban pendientes de aprobar, y se han evitado conflictos que era una característica de las anteriores legislaturas.

PIDEN APOYO.- Los comerciantes establecidos del primer cuadro de Soledad de Graciano Sánchez piden apoyo para que durante la Feria Nacional de la Enchilada, les respeten el ingreso a sus negocios y ellos se puedan beneficiar también de este magno evento, que poco a poco, adquiere mayor relevancia entre los potosinos, ojalá la Dirección de Comercio los escuche y se pueda llegar a un acuerdo.

MÁS DE LA FENAE.- Y es precisamente por la realización de la Feria Nacional de la Enchilada, que están bien aplicados en el ayuntamiento de Soledad, que hasta los fines de semana están siendo llamados por la alcaldesa Leonor Noyola, para trabajar en la organización y los diferentes operativos que se van a aplicar en el evento.