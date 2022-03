PARQUE EN SOLEDAD.- El gobernador Ricardo Gallardo anunció que ya se planea la creación un tercer Parque Tangamanga que estará ubicado en el municipio de Soledad, en una extensión de 200 hectáreas, el objetivo es ampliar la red estatal de parques y fortalecer el tejido social, fomentar el deporte y la convivencia social de la población de esta parte de la Zona Metropolitana.

SEGURIDAD.- Vaya un reconocimiento a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y en particular a los elementos que realizaron un operativo en contra de una célula criminal en Venado, el saldo fue un presunto delincuente muerto y dos detenidos; cuatro policías fueron heridos pero ya están fuera de peligro; y se aseguró un arsenal de armas de alto calibre y varios vehículos.

DERRAMA.- El puente largo fue muy provechoso para la economía potosina, se estima que hubo una captación de 345 millones de pesos, se recibieron más de 302 mil visitantes locales, nacionales y extranjeros, la ocupación hotelera superó a la del año pasado y los prestadores de servicios, comercios y restaurantes de toda la entidad tuvieron muy buenas ventas.

DOLO.- Es muy grave que haya personas que se dedican a perturbar el orden y la tranquilidad en la Huasteca, de manera señalada en Tamasopo, donde un ex alcalde y un ex diputado federal difunden en redes sociales noticias falsas de hechos de violencia, causan temor entre la población y afectan la economía con estas acciones irresponsables, por lo que han sido repudiados por la ciudadanía.

QUE SE ACTÚE.- La falta de vigilancia de Tránsito ya hizo crisis, por las fuertes velocidades a las que transitan miles de vehículos, que no respetan la infraestructura vial, ni el paso de peatones, ni las velocidades permitidas, ni el reglamento. El problema es que el parque vehicular de la mancha urbana creció desmesuradamente y faltan elementos que vigilen y apliquen la ley. La metrópoli ronda más del millón de habitantes y los potosinos estamos anclados en una vigilancia mínima.

FALTA INFRAESTRUCTURA.- Además de todo falta infraestructura vial, señalética, semaforización y lo principal, vigilancia en las avenidas más conflictivas, donde los automovilistas, “corren como alma que lleva el diablo” y nadie aplica la ley. A la par el Congreso debe aumentar las sanciones a los correlones, pero no simuladas y con miedo a que los infractores se enojen, sino con valentía y lo principal salvar vidas.

INCREÍBLE.- Es inaudito que haya tipejos, juniors, gente alcoholizada y hasta menores, con el carro de “papi” corriendo por las calles y nadie los vea, ni los sancione, ni mucho menos que haya una gran cantidad de organismos públicos como privados dizque preocupados por el bienestar ciudadano y nadie haga nada para prevenir accidentes, respetando la ley. Simplemente a nadie le interesa.

TECMOL-AVIADORES.- La organización Ciudadanos Observando reveló que el “partido” –el entrecomillado es porque no tiene registro como partido- Redes Sociales Progresistas (RSP) tiene al menos dos “aviadores” cobrando en el Congreso del Estado, que no trabajan para ninguna diputada sino para el ex candidato al gobierno conocido como “El Tecmol”, que hace campaña anticipada para ser alcalde de Ciudad Valles.

MOTIVOS.- Estos son los motivos por los que los ciudadanos ya no creen en nadie, se desilusionan y se molestan con quien les quieren ver la cara, con un falso discurso de honestidad y “ser diferentes”, cuando en realidad son lo mismo o peor aun, porque engañan y se burlan; como la verdad siempre sale a flote y lo podrido no se oculta mucho tiempo, ahora viene la etapa de la desilusión de quienes creyeron en ese “partido”.

TIERRA DE NADIE.- Donde parece tierra de nadie, es la avenida Coral, que va desde Valle Dorado, hasta Jardines del Sur en la capital potosina, pues hay varios reportes de asalto a transeúnte y a comercios, a cualquier hora del día, sin que se vea por la zona al menos una patrulla ya sea municipal o estatal, que apoyen para inhibir los delitos.

POR FIN.- Donde por fin parece que se tendrá iluminación, es en la carretera a Matehuala, justo donde inicia Soledad, una zona que desde hace meses estaba sumida en la penumbra y donde ya se pudo ver a gente trabajando en las luminarias ubicadas en la zona, para que puedan funcionar nuevamente.