GALLARDO “RANKEADO”.- La casa encuestadora Poligrama dio a conocer el “Ranking de Evaluación de Gobernadores”, en el que Ricardo Gallardo Cardona aparece como el de mayor aprobación de los 32 mandatarios del país con el 75.23%, seguido de sus homólogos de Sinaloa, Nuevo León, Guerrero, Nayarit, Chihuahua. La encuesta fue telefónica y en cada estado se aplicó a mil personas; entre los principales problemas de la entidad se mencionó la falta de empleo, salud, servicios, contaminación, entre otros.

TANGAMANGA II.- El mandatario estatal ayer dio el banderazo al inicio de las obras de renovación integral del Parque Tangamanga II para recuperarlo para el uso y disfrute de la población de la zona norte de la ciudad, se invertirán 350 millones de pesos y contará con más 30 canchas de futbol y basquetbol, campo de golf, tendrá dos accesos, nuevo alumbrado público, se plantarán 10 mil árboles y contará con una unidad de manejo animal y su primer huésped será un león.

FRAY DIEGO.- Además del rescate del Parque Tangamanga II, el gobernador Gallardo anunció con esa misma bolsa de 350 millones que la avenida Fray Diego de la Magdalena será reconstruida desde el Periférico Norte hasta Damián Carmona, lo que dará mayor movilidad a esta zona que tiene un alto tráfico vehicular; también serán intervenidas 25 calles de las colonias Industrial Aviación y Aeropuerto.

OBRAS EN SOLEDAD.- La pavimentación y drenaje son las obras que impulsará el gobernador Gallardo en la calle de Galeana en la cabecera de Soledad para superar la “herencia maldita” de tres sexenios que no hicieron nada para apoyar a cientos de familias que han tenido que enfrentar problemas de contaminación por un canal de aguas negras que pasa cerca de sus casas.

TERMINARÁN MAL.- Como dijo Shakespeare “algo huele mal en Dinamarca”, aunque en este caso es en San Luis Potosí, con la incorporación de panistas al partido Movimiento Ciudadano, que de plano ya cedió la franquicia a priístas y panistas resentidos, que sólo lo ven como opción para llegar a cargos públicos y si no al tiempo. Bueno además que lo más seguro es que se peleen entre sí. Qué barbaridad.

SE PASAN.- El titular del Interapas presumió ayer que ya le “perdonó” 96 millones de pesos a morosos, principalmente de Soledad, además reclamó a la alcaldesa de Soledad, de que no le ha formalizado la petición para dejar el organismo, que integran junto con Cerro de San Pedro y la Capital, no pues sí. Lo dicho por el funcionario da una idea muy clara de la forma de pensar del responsable del organismo que trajeron los del PAN a San Luis. En primer lugar debería saber que no ha perdonado nada a nadie y que los presuntos adeudos de los soledenses, no son tales, pues todo mundo sabe, que nunca hay agua y el Interapas ha sido incapaz de dar ese servicio con eficiencia.

DE MAL GUSTO.- Lo dicho por el titular del Interapas de que “perdonó 96 mdp” a usuarios, aparte de ser mal gusto, es un abuso, pues debería saber que en los últimos tres años por citar una cifra, el organismo en Soledad fue ineficiente y el agua la dio a cuentagotas, pero sí cobraba puntualmente los recibos, amenazando a las familias con cortarles el líquido para siempre, por lo que el Congreso debería llamarlo y exigirle cuentas. No es posible que haya tanta ineptitud.

LIMPIEZA.- En una noche, Aseo Publicó de Soledad recolectó 10 toneladas de basura dejada en bolsas, sobre las esquinas de las calles del centro, se aplicarán medidas para evitar la gente lo siga haciendo, sobre todo porque viene la temporada de calor y se convierte en un foco de infección.

EL MORRO.- Por fin se dará inicio con los trabajos de limpieza y desazolve en el canalón de aguas negras de la colonia El Morro, en Soledad, contra inundaciones y que sean utilizados como tiraderos de basura, que son constantes quejas de la ciudadanía, ojalá que estas obras de las que se encargará la CEA, queden listas en breve.

SE LOS DIJIMOS.- Ya nos contaron que no hubo desabasto de medicamentos contra el Covid-19, lo que sucedió es que no llevaron jeringas para inocular a la población de Ciudad Valles.

ARREGLO.- Que alguien le dé una pintadita a la Fuente de los Patos en la Alameda porque está vandalizada