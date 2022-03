Muy activa está la policía municipal En penumbras el bulevar San Luis

TURBIO.- Durante su última visita a la entidad, el titular del INE Lorenzo Córdova Vianello, dejó más dudas que transparencia sobre su actuación al frente del organismo, tanto por lo que dijo que la democracia estaba en riesgo en México, como por sus opiniones en torno a la revocación de mandato, cuando le reclamaron los de Morena. A Lorenzo Córdova se le olvidó decir que el INE avaló el presunto “triunfo” de Felipe Calderón en la elección del 2006, que fue sumamente cuestionada y en donde muchos aseguran que quien ganó fue López Obrador. Por lo que le faltó citar el antecedente de que la democracia ya había estado en riesgo desde antes, con lo turbio de ese proceso electoral.

ONEROSO.- Además no hay que olvidar que el INE es un organismo con sueldos onerosos de sus funcionarios, presupuesto en exceso y de dispendio de los consejeros del Instituto encabezados por el propio Córdova Vianello y de eso tampoco se habló, por lo que la democracia para serlo debe ser plena y no solo se debe aplicar a los opositores. Que el INE está en riesgo claro que lo está, mientras no haya transparencia, sea costoso, genere incertidumbre y parezca un instrumento político de un grupúsculo.

BODRIO.- Una muestra fue hace tres años cuando el INE tratando de abarcar todo lo que podía prácticamente se “tragó” a los consejos electorales estatales, (Ceepac), sumiéndolos en la indefinición y creando ese bodrio llamado OPLES, con el propósito de tener más control político y económico, figura que seguramente va a desaparecer, pues la justificación que dio en ese tiempo Córdova Vianello para engullírselos, fue el de que estaban controlados por el gobierno en turno, cuando la intención era otra.

BOLSA DE DULCES.- Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano, llegó a San Luis con una bolsa de dulces para ofrecerlos a los panistas en desgracia, es decir, a quienes no tienen más opciones de crecimiento político ni mucho menos de una candidatura o de perdido un huesito burocrático, siendo el más atractivo la dirigencia estatal del partido, que ya le ofreció a muchos pero a nadie se la ha dado; sin duda, un político de colmillo retorcido.

LO QUE CAIGA.- En esta pesca a rio revuelto que emprendió Movimiento Ciudadano en SLP, se colaron en la red algunos impresentables como integrantes de la pasada administración municipal de la capital, que son investigados y señalados de graves hechos de corrupción y algunos parientes del ex alcalde inhabilitado, pero en fin, todo sea por engrosar las filas y afirmar que “es el partido con mayor crecimiento en México”.

VIGILANCIA.- Muy activos se han visto elementos de la Policía Municipal, de la Metropolitana, del Ejercito Mexicano y la Guardia Nacional, con recorridos de vigilancia sobre la avenida Salk y las colonias aledañas, sobre todo las que están cercanas al Periférico, esto luego de que hace unos días aparecieran tres cuerpos en la zona.

EN PENUMBRAS.- Donde priva la obscuridad es en el bulevar San Luis, o carretera 57, desde el tramo ubicado enfrente de una plaza comercial, incluso pasando periférico, pues ninguna de las luminarias esta funcionando, lo que sin duda representa un peligro, pues se puede generar un accidente, por el numero de vehículos que circulan por la zona, y que en muchos casos, superan los limites de velocidad.

SE LOS DIJIMOS.- Ya nos contaron que no hubo desabasto de medicamentos contra el Covid, lo que sucedió es que no llevaron jeringas para inocular a la población de Ciudad Valles.

ARREGLO.- Que alguien le dé una pintadita a la Fuente de los Patos en la Alameda porque está vandalizado.

ACCIDENTES.- Diariamente los potosinos, nos desayunamos con las noticias, de choques, volcaduras o accidentes por alcance, la mayoría ocurridos por el exceso de velocidad. Sin embargo poca respuesta hay de las autoridades responsables para trabajar en evitarlos. Se ven tan normales que mueran jóvenes, hombres y mujeres, grandes y chicos, que ya no son noticias, solo cuando ocurren en el circulo familiar. Lamentablemente no hay campañas preventivas, no hay sanciones para los correlones, las leyes son laxas y la mayoría no se aplican por miedo a perder votos, lo que ha dejado un pueblo sin ley y sin orden.