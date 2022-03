¿DÓNDE ESTÁ PEDROZA?- El amparo que tramita el ex secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, demuestra que el combate en contra de la corrupción del pasado gobierno sigue su curso y no se detendrá hasta sancionar y resarcir el daño causado al patrimonio al público; pero el miedo a enfrentar la justicia por la “herencia maldita” es evidente y trascendió que Daniel Pedroza hace tiempo que dejó la ciudad y podría estar oculto en el extranjero.

CIRCUITO POTOSÍ.- Los trabajos de reconstrucción del bulevar Rocha Cordero y del puente a la altura de la Fenapo, fueron supervisados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y constató un avance importante, la inversión es de 400 millones de pesos, son 45 kilómetros los que serán reencarpetados y se instalarán 4 mil lámparas LED en esta vialidad que pasará a llamarse Circuito Potosí.

REGRESA MARICHUY.- La trabajadora del gobierno estatal, María de Jesús Armendáriz Prieto, quien sufriera acoso sexual en la Seduvop hace ocho años por parte de Juan Martín “N”, se plantó ayer en la Plaza de Armas para denunciar que la líder del SUTSGE, Bernardina Lara, lo sigue protegiendo y lo puso de delegado al Congreso del Estado, difundió una larga lista de familiares del acosador que cobran en el gobierno estatal y municipios.

SE PASAN.- Los paseantes y personas que cruzan por la plaza de Armas, comenta en voz baja, el eterno plantón de los burócratas del SUTSGE, que tienen meses y meses ahí sentados día y noche, con el pretexto de que no los quieren, lo menos que dice la gente, incluidos comerciantes afectados por la protesta en la zona, es que deberían ponerlos a trabajar, porque seguramente si cobran sus salarios completos incluidas prestaciones no tienen nada qué hacer.

QUE LOS QUITEN.- Además dicen que el ruido y el bloqueo de calles afecta a todos por lo que la policía municipal debería aplicar el Bando de Buen Gobierno y retirarlos, como se quitó también a los que estaban bloqueando la avenida Carranza, a la altura de la Casa de la Cultura.

MÁS PARQUES.- Luego de la renovación del Parque Tangamanga I, el Gobernador anunció una inversión de 800 millones de pesos para rescatar el Tangamanga II, El Camino a La Presa, la Alameda Juan Sarabia y el Parque Tangamanga del Altiplano entre espacios que fortalecerán el patrimonio verde de la entidad y ayudarán a fomentar una vida saludable y valores de nuestra juventud.

NO HAY.- Según el Fiscal General del Estado, no hay ninguna orden de aprehensión que se haya girado aún, en contra el ex titular de la Secretaría de Finanzas Daniel Pedroza, pese a ello el funcionario ya presentó un amparo.

MENOS MUERTOS.- Que en los primeros once días del mes de marzo, disminuyó en 65 por ciento el número de homicidios dolosos en relación a ese mismo periodo del año pasado, según eso, gracias a las diversas acciones que se plantean diariamente en las Mesas de Seguridad.

EXPLÍQUELE.- Y la que no sabe ni por dónde empezar la chamba es la Directora de Cobach, con eso que el que manda en la dependencia, dicen es el particular, Jacobo Soria Hernández, ya que en los eventos de 8M tuvo una vergonzante inauguración y con tantos señalamientos que no sabe ni por dónde empezar, esperemos que su jefe, el secretario particular, ya que la oriente mejor.

CULTURA.- Los que andan muy extrañados son los trabajadores de la Secretaría de Cultura porque no han visto en los eventos a la titular de la dependencia Elizabeth Torres, inclusive fueron los festejos del 40 aniversario del Museo de la Máscara y no se puso para la foto.

LES COMIERON EL MANDADO.- A los que le comieron el mandado, fue a los elementos de la Policía Metropolitana división Caminos, pues se registró un accidente en el Periférico Oriente, vialidad que es de su jurisdicción, pero nunca llegaron, los que se tuvieron que hacer cargo del siniestro, fueron elementos de la Policía Municipal de la capital.

FERIA DE LA ENCHILADA.- Está semana presentan la Feria de la Enchilada, con todos sus eventos, dicen que tendrán controlados los aforos, debido a la contingencia, a ver si es cierto, porque por el tipo de artistas que se presentan, llegarán gente de otros municipios y estados cercanos, a disfrutar del evento.