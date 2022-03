¿QUÉ HAY?- Los constantes desperfectos que tiene El Realito ya puso a pensar a más de cuatro, de que algo malo se trama para los hogares potosinos que se surten de ese líquido. Primero porque la inversión y pago de ese servicio se cubre con dinero del erario y la obra fue mal hecha, además que ni está en San Luis Potosí, la famosa presa que la hicieron en la tierra el expresidente Vicente Fox, por razones obvias. 2.- que se teme que al final de todo se le diga a los potosinos que como la obra no sirve y es caro hacer un nuevo tendido, por lo que se va a vender (malbaratar), ese acueducto y el agua va a ir a parar a fraccionamientos privados.

OJALÁ Y NO.- De ser así, que El Realito, se deseche por inservible y se opte por venderse, dejando sin el servicio a los potosinos, que se deberán de surtir de los pozos que no se quisieron utilizar, para no agotar las reservas de agua que tiene la ciudad, entonces el tema sí sería un verdadero drama para todos. Pero como todo es posible en la paz, es bueno como dice el dicho “piensa mal y acertarás”, aunque la verdad sería una canallada, ya que esa obra se pagó con recursos del erario, tanto la presa como el acueducto y no sería justo algo así.

ANTEDECENTE.- Lamentablemente hay un antecedente, cuando se hicieron las supercarreteras, a Rioverde y a Villa de Arriaga, se construyeron con recursos públicos, empero luego se vendieron o concesionaron a una empresa privada, para que las usufructuara, pecado que aún estamos pagando los potosinos con precios altos en las tarifas de peaje, pese a que las pagó el pueblo con sus impuestos, por lo que debieron quedar en manos del Estado, darles mantenimiento y prestar el servicio gratuito, ya que se hicieron con los impuestos de todos, como ocurre por ejemplo con las de Tula a Ciudad Victoria y la de Victoria a San Fernando, que son iguales, pero no cuestan a los tamaulipecos.

IMPUNIDAD.- Circula en redes sociales la denuncia de una exalumna del colegio Guadalupe Victoria por presunto abuso sexual y señala a dos estudiantes a quienes identifica como Bryan N. y Manuel N., en hechos ocurridos dentro del plantel, cuando estaba en tercero de secundaria; el asunto es que señala que nadie atendió sus denuncias y en la actualidad sigue siendo objeto de amenazas de sus agresores y familiares, además de que siguen surgiendo más casos de otras jovencitas que se animaron a denunciar. La pregunta es ¿y las autoridades?, ¿no que defienden a la mujer?.

TOLERANCIA.- Los encargados de la seguridad en el parque Tangamanga 1 permiten que las personas paseen y jueguen con sus perros en áreas no autorizadas, que los animales dejen sus desechos y asusten a los niños, que los vehículos sean estacionados en áreas prohibidas, que los deportistas caminen o corran en el arroyo vehicular y que se consuma alcohol en las reuniones familiares, es decir, el lugar se ha convertido en un verdadero desorden donde todo mundo hace lo que quiere y no respeta el reglamento.

TANGAMANGA.- Si bien la idea del Pet Park en el parque Tangamanga es positiva, es de vergüenza el comportamiento de algunos de sus visitantes, que conociendo cuáles son las reglas para que las mascotas puedan disfrutar el espacio, poco les importan y permiten a sus perros salir del área destinada para ellos, a la zona para niños, para que puedan hacer sus necesidades y aunque recojan las heces, en el caso de los orines, quedan en un área para los pequeños, que muchas veces, hasta se tiran en el pasto para jugar.

CLAUSURAS.- Se realizaron varias clausuras, suspensiones y amonestaciones a bares y antros, durante este fin de semana, durante el operativo "Sello". Ello significa que los responsables de tales establecimientos no entienden o de plano desafían a las autoridades.

REGISTRO.- Un peligroso registro que abarca literalmente toda la banqueta, se ubica en la avenida Reforma, entre Guajardo y San Luis. Por las noches la zona está muy oscura así que el riesgo es grande.

NUEVO ACCIDENTE.- Un nuevo accidente con consecuencias fatales, se registró en la carretera a Matehuala, a la altura de la avenida Valentín Amador, un tramo que combinado con la velocidad inmoderada, resulta aún más peligroso, debido a la obscuridad en la que está sumido, pues desde hace varias semanas, las luminarias ubicadas en la zona, no están encendidas.