PED POR UNANIMIDAD.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el Plan Estatal del Desarrollo 2022-2027 que definirá el rumbo de la administración pública en los próximos seis años del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, todas las bancadas realizaron una labor acuciosa en la revisión y enriquecimiento de los ejes rectores del PED, lo cual garantiza la consolidación del progreso y la justicia social en la entidad.

DICTAMEN.- El dictamen de la Guardia Civil Estatal es otra iniciativa fundamental para el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona que el pleno del Congreso del Estado está por votar, han sido meses de análisis de parte de las y los diputados, de diversos sectores, y la propuesta de este modelo se perfeccionó y cuando entre en operaciones este cuerpo policíaco habrá mejores resultado a favor de la ciudadanía.

DIF Y EMPRESARIAS.-La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva, encabezó una mesa de trabajo con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo San Luis, para sumar esfuerzos y emprender diversas acciones en beneficio de grupos sociales en desventaja.

NO ES CIERTO.- Diputados dijeron que Interapas no cobrará medidores a los usuarios, a menos que sea nuevo contrato, lo que no es cierto y el organismo lo está cobrando. Soledad debe blindarse y salir del organismo que lo controla el PAN desde hace años quien hace y deshace sin que nadie le ponga un freno.

HUELE MAL.- Por cierto hay quienes dudan de las eternas descomposturas de El Realito y dicen que algo traman los grandes constructores, porque se pagó con dinero público y nunca ha servido; temen lo vayan a desechar y sirva para abastecer fraccionamientos privados.

SE PUSO MAL.- La señora Silvia N. acudió a manifestarse afuera del Congreso del Estado para exigir justicia para su hijo Alan Ibarra Castillo que fue asesinado hace tres años, pero se desmayó en la banqueta; los legisladores Yolanda Cepeda Echavarría, Aranzazú Puente Bustindui, Eloy Franklin Sarabia, Bernarda Reyes Hernández, y Gabriela Martínez Lárraga, salieron a atenderla y la acompañarán la próxima semana al Poder Judicial; una enfermera le brindó los primeros auxilios.

“SELLO” AL PONIENTE.- El operativo “Sello” se hará en la zona poniente, luego de estar para “apaciguar” el Centro Histórico. Se revisarán los antros de avenida Chapultepec e Himalaya y, supuestamente, se suspenderán varios lugares a los que ya les “echaron el ojo”. Habrá que ver.

¿Y LOS ABOGADOS?.- El ataque a una abogada, en la colonia San Leonel, cuando la hoy víctima pretendió impedir que un perro fuera maltratado por dos sujetos que, al final, azuzaron al animal, un pitbull, y terminó mal herida, fue el Día Internacional de la Mujer y no parece haber llamado la atención de alguna de las muchas agrupaciones de abogados, y nadie ha salido en defensa de su compañera, con excepción de algunos colectivos defensores de animales.

CAMBIOS.- Nos contaron que quitaron a la directora del Museo de la Máscara, Mireya Bernal, pero sus detractores no deben sonreír tan pronto, porque la premiaron por algo, ya que le dieron el Museo del Virreinato. Aunque haya peleado en las elecciones por Movimiento Ciudadano, no hay rencores.

MOVIMIENTOS.- Y por cierto el que llegó al Museo de la Máscara, dicen que está muy bien parado con la Secretaria de Cultura de Gobierno del Estado, Elizabeth Torres quien le dio tremendo regalote.

MÁS CUIDADO.- Alerta en la Secretaría de Finanzas, pues a través de redes sociales, hay gente que ofrece gestionar las licencias de manejo, aprovechando que muchos no quieren tramitar su cita, lo hacen sin que el interesado tenga siquiera que presentarse a una caja recaudadora, así que o son falsas, o sacan provecho de los conocidos que tienen en la dependencia.

EN NL.- El vecino estado se levantó la prohibición para portar cubrebocas en la calles, con lo que se avanza en le terminación de la pandemia. Aunque el gober dijo que será opcional para quien lo quiera usar.