LAMENTABLES.- Siguen las largas filas del Interapas para hacer los pagos, en la calle de Morelos, fenómeno que también ocurre en otras oficinas del organismo, por la falta de capacidad para cobrar, imagínese usted. Por lo que aparte del mal servicio también hay problemas para cubrir los recibos, los que por cierto no dejan de llegar pese a que no hay agua, lo que es lamentable para los ciudadanos.

DE MALAS.- Mal y de malas sigue el partido Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, luego de que se anunció que el senador morenista José Luis Pech, había renunciado a Morena para ser candidato de MC a la gubernatura de ese estado, ya que su salida de Morena que lo llevó al Senado se vio como “chapulineo” aunque cuando los reporteros le preguntaron si se iba definitivamente de ese partido se enojó y los llamó p… lo que es lamentable tratándose de un representante popular. MC sigue en picada y con esas figuras será difícil que se levante.

INVERSIÓN.- Muchos potosinos lamentan que la federación no tenga intención de invertir en un ferrocarril turístico que cruce la Huasteca, esto porque ese tipo de obras además de caras, están sujetas al uso de vías concesionadas a una empresa extranjera, empero una cosa es cierta, se pueden hacer vías paralelas tratándose de un ferrocarril de pasajeros, por lo que se debe estudiar la posibilidad de concesionar un nuevo espacio para un nuevo servicio abrir la inversión incluso estatal.

DE LEJOS.- La clase política potosina se dedicó a publicar fotos y condolencias en redes sociales por la muerte del exdiputado Pedro Carrizales “El Mijis”, pero sólo algunos excompañeros acudieron a los servicios funerarios; precisamente por eso el activista siempre criticó a este sector y procuró pintar su raya.

CON LOS NIÑOS, NO.- El legislador de reciente ingreso a las filas de MC, Mauricio Ramírez Konishi lleva a cabo en la sesión del día de ayer un posicionamiento muy sensible y reflexivo y de alto impacto social, donde hace un llamado firme al gobierno de la República para que recapacite en la decisión de eliminar las escuelas del tiempo completo. Literal y con certeza dijo: "a los niños y a la educación no se les debe perjudicar".

SELLO.- Desde ayer y durante el fin de semana estará en marcha el operativo municipal “Sello” que, según las autoridades, será permanente. Consiste en vigilar el Centro Histórico, pero especialmente dentro y fuera de los antros, bares y restaurantes para prevenir hechos delictivos y que se respeten disposiciones… pero también se revisará, durante las madrugadas, a automovilistas que salen de tales sitios, para que no conduzcan bajo el influjo del alcohol.

EMBARGO.- Y es que los últimos hechos de sangre en antros del Centro Histórico finalmente activaron a las autoridades, ya que las incidencias son tan frecuentes que la gente ya se espanta cuando ve llegar a elementos policíacos, como ocurrió esta semana en conocido restaurante-bar de la calle Guerrero, frente al Jardín San Francisco, donde afortunadamente -y desafortunado para sus encargados- se trató de un intento de embargo por adeudos a extrabajadores.

¿Y LA SEGURIDAD?.- Lamentable que espacios dedicados al esparcimiento, como el estadio Alfonso Lastras, ahora se vuelvan blancos de la delincuencia y se aprovechen de los que acuden a ver un juego de futbol, para asaltarlos; la pregunta es, y ¿dónde quedaron los policías que acudieron al partido?

MANITA DE GATO.- Para tenerla en buenas condiciones, ya le están dando una manita de gato a la presidencia municipal de Soledad; hay gente arreglando los baños, dando mantenimiento a la fuente entre otros trabajos, que buscan mejorar la imagen del lugar para la Feria Nacional de la Enchilada.

MALA SUERTE.- La calle de Guerrero fue abierta otra vez, y aunque es un tramo diferente al que se hizo en la pasada administración de la Seuvop, los comercios establecidos de plano ya no saben si reír o llorar porque otra vez está cerrada esa vialidad. Baste decir que en la última obra donde arreglaron un drenaje y cambiaron el adoquín hasta los semáforos peatonales se perdieron, las obras duraron como dos años y fueron mal hechas y en el cruce con la calle de Morelos, dejaron un súper bache, en el que caen todos los autos. ¡Qué bárbaros!.