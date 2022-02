¿INEFICIENTES?- No cabe duda que el problema en el Interapas es 100% integral porque ¡ni para cobrar son buenos!, cómo es posible que en sus oficinas haya filas enormes para pagar, y en la de Manuel José Othón al 15 para las 15:00 horas digan, “ya no porque ya cerramos”, ¡el dinero falta señores!

PROTECCIÓN.- Con la penalización hasta con cinco años de prisión para quien maltrate o mate a un animal, gracias a la iniciativa del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona se ha dado un importante paso en San Luis Potosí para la protección de los animales. De esta manera el Estado asume su responsabilidad de ser parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales.

BAJO PROCESO.- Por cierto, el mandatario estatal informó que los dos sujetos que mataron a dos perritos comunitarios en los fraccionamientos Villa Magna y Valle de Jacarandas se encuentran ya bajo proceso, una vez que la Fiscalía General del Estado encontró elementos de responsabilidad de los imputados. Como se recordará se trata de los perritos “El Negro” atropellado intencionalmente el pasado 31 de diciembre y “El Canelo” asesinado a puñaladas el 5 de enero.

REGRESO A SU ESCUELA.- Ricardo Gallardo Cardona regresó ayer a su escuela secundaria Dionisio Zavala, pero ahora ya no como estudiante, sino como Gobernador del Estado, para entregar 27 equipos de cómputo y arrancar obras de mejoras al plantel, entre ellas la construcción de una cancha de futbol. El Mandatario fue recibido con gusto y respeto de parte de los maestros y algarabía de los jóvenes estudiantes, varios de los cuales aspiran a ser gobernadores.

CONSEJO.- En la política hay que saber leer entre líneas y la secretaria de Turismo Paty Véliz hace como que no entiende que ya no es de las confianzas del gobernador Ricardo Gallardo quien, a través de múltiples vías ha hecho público que habrá cambio en esa dependencia, mientras que la ex funcionaria marcelista desoye los consejos que le han dado sus amigos de que mejor presente su renuncia y busque nuevos aires.

CELULAR ACTIVO.- En el caso de la desaparición del ex diputado y activista Pedro César Carrizales “El Mijis”, dice el vocero de Seguridad Pública que “su celular sigue activo según la geolocalización” y entonces la pregunta lógica es: ¿por qué no han dado con el paradero del celular? y en base a ello tener información importante sobre el caso.

GRAN RESCATE.- El alcalde Enrique Galindo acordó ayer el rescate del Mercado Hidalgo, que no sólo incluye el embellecimiento del lugar, sino que además lo ve como un interesante sitio turístico y cultural para la ciudad, un centro que puede contar a través de sus locales la historia de San Luis Potosí. Los locatarios reconocieron la disposición del municipio, pues alrededor de diez áreas del Ayuntamiento colaborarán para mejorar este icónico punto de la capital.

APOYO A LA JUVENTUD.- Los trabajos de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no sólo se basan en los patrullajes y combatir el delito in fraganti, sino en la prevención para evitar que los jóvenes caigan en las redes del crimen. En La Pila, la SSPC dio una serie de talleres que llegaron a más de 500 jóvenes, con los que además se retomaron las actividades de un convenio que se tiene con la Unión Europea y que de forma irresponsable había sido abandonado por la anterior administración.

BUENA RESPUESTA.- La Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral del Congreso del Estado empezó con el pie derecho en la organización de los foros en Matehuala y Rioverde para escuchar a los académicos, especialistas y ciudadanía para que presenten sus propuestas, inquietudes e integrar la Ley Electoral que va a regir los próximos procesos electorales en la entidad, el objetivo es que San Luis Potosí se mantenga a la vanguardia a nivel nacional en materia electoral que garantice la estabilidad social y política de la entidad.

URGE TERMINEN.- Por la gran cantidad de gente que transita por la zona, es urgente que se concluyan las obras en el exterior de la secundaria Graciano Sánchez, ya que el tenerlas inconclusas, están convirtiéndose en un tema de seguridad, dicen que ya las van a terminar, ojalá que así sea.