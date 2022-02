REUNIÓN.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona sostuvo la segunda reunión con su Gabinete Legal y Ampliado en lo que va del año para evaluar y dar seguimiento a las acciones que están realizando las diversas dependencias para la trasformación del Estado en beneficio de los potosinos. Se revisó el trabajo que se ha realizado en estos primeros cinco meses de administración y también se establecieron los lineamientos a seguir durante el presente año.

NADIE ESTÁ SEGURO.- El mandatario fue contundente al señalarle tanto a secretarios como directores que nadie tiene el puesto asegurado y su único respaldo es el trabajo y los resultados que estén dando. Les pidió redoblar esfuerzos en busca del bienestar de todos los potosinos, pero principalmente de los que menos tienen y seguir trabajando con honestidad, compromiso social y cercanía con la ciudadanía.

APOYO.- Durante la reunión les reiteró su apoyo, pero también les requirió ser responsables y puntuales en la planeación estratégica del desarrollo del Estado en los ejes centrales de la administración estatal como la reactivación económica y la generación de empleo, salud, educación, seguridad pública y combate a la corrupción. Dentro de este último punto dijo que se deben desterrar definitivamente las malas prácticas de los pasados gobiernos.

A VER SI VA.- Este viernes se llevará a cabo en el municipio de Rioverde el segundo foro de consulta para la reforma electoral con participantes de la zona media y la gran duda es, si ahora sí acudirá la presidenta del CEEPAC Paloma Blanco, quien no estuvo presente en el primer foro en Matehuala y ni siquiera tuvo la atención de avisar, fiel a su estilo de indiferencia que la ha caracterizado desde que la designaron en el cargo, dejando plantados a los diputados en diversas ocasiones.

AMPLÍAN PLAZO.- El Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) acordó extender el plazo de consulta sobre la iniciativa de reforma para crear la Guardia Civil Estatal, a fin de que los integrantes de organismos empresariales puedan hacer aportaciones y aclarar las inquietudes que tienen sobre este tema.

A ESPERAR.- El nombramiento del nuevo titular de la Policía Vial en Soledad tendrá que esperar a la siguiente semana, de acuerdo a la alcaldesa Leonor Noyola, ya que dijo, aún se siguen analizando perfiles, pues buscan al mejor, se había dicho que sería esta misma semana, pero decidieron esperar.

TANGAMANGA.- Uno de los trabajos que se hicieron en el Parque Tangamanga I, fue mejorar las vialidades, entre ellas, los caminos que llevan a las canchas o a otros puntos, que ahora lucen aplanados e incluso con gravilla, el problema ahora es que los usuarios, al ver en buenas condiciones esos caminos, los aprovechan para ir como si fueran en carretera, sin respetar la velocidad y con el peligro de generar un accidente, pues hay muchos niños, que en cualquier momento, se pueden atravesar.

BALDÍOS.- La Dirección de Gestión Ecológica exhortó a la población que es propietaria de algún terreno baldío y desea que se limpie su predio, a acercarse a esta dependencia para que, de acuerdo con la superficie a intervenir, se realice el pago respectivo -incluido en la Ley de Ingresos- para proceder a su limpieza.

DEMASÍA.- Ante el reclamo de pignorantes que han acudido a recuperar su demasía –la ganancia que genera su artículo no recuperado, pero que fue vendido-, el Nacional Monte de Piedad aclara que efectivamente el interesado puede recibir dinero en efectivo cuando los artículos de valor son vendidos por un precio mayor a tu préstamo y a los intereses que se generaron, lo que quiere decir que no siempre se genera una demasía.

ALTOS COBROS.- El Interapas de Soledad ha tomado muy fácil el cobro a los usuarios, pues no checa los medidores, y si estos sirven o no, simplemente ponen cuotas al gusto, en ocasiones altísimos, lo que ha generado mucha molestia entre la población, porque además a veces ni agua hay en las viviendas. El Interapas siguen en un desorden general, sin pies ni cabeza y alguien debe poner orden para evitar abusos, porque luego vienen los reclamos de la población que bloquea calles y no les gusta.