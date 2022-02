Falta señalética en el Río Santiago Capacitan a ejidatarios vs fraudes

FONDOS.- Gracias a las gestiones realizadas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ante la Federación y al apoyo de los diputados federales potosinos, se logró para este año un presupuesto cercano a los 5 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), una cifra sin precedente en la historia de San Luis Potosí, para apoyar a los 58 municipios en el combate a la pobreza, desigualdad social y la inseguridad que dejaron los pasados Gobiernos.

UNIDAD.- El Mandatario Estatal convocó a la unidad a los presidentes municipales, al señalar que se debe ir más allá de colores, partidos e ideologías, y trabajar en gobernanza para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable, por lo que se deben olvidar las políticas baratas y lograr el progreso que anhelan los potosinos y que requiere el Estado.

MÁS RECURSOS.- Pues gracias a las políticas que ha implementado el nuevo Gobierno, los municipios tuvieron grandes crecimientos en los Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), pues se tienen municipios que incrementaron estos recursos en más de un 60 por ciento, como Cerro de San Pedro y Villa de la Paz. Los que menos crecimiento tuvieron lograron un aumento entre el 9 y 10 por ciento, como el caso de la capital, que fue de 9.2 puntos, pero por el monto de recursos, superior a los 700 millones, le significó 60 millones de pesos más

SEÑALÉTICA.- Ante los constantes accidentes que ocurren en el bulevar del río Santiago, hay automovilistas que están señalando que hay poca señalética, que es muy necesaria, tanto en el área de la capital, como en Soledad. Ojalá se tomen en cuenta la observación.

IGUALDAD.- Se conformó el Comité de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; se impulsarán acciones igualitarias entre mujeres y hombres dentro del entorno laboral.

Y LLEGÓ EL AMPARO.- Habrá qué esperar cómo reacciona la autoridad, ante el amparo interpuesto por la asociación Cambio de Ruta, que fue concedido por el Segundo Juzgado de Distrito, en el tema de la Joya Honda y la colocación de un Cristo monumental, pues aunque dicen que ya tenían parte del proyecto trabajado, en el cual no se afectaría la zona que está protegida por decreto, es un hecho que a un sector de la población, no le ha agradado esta obra y estarán buscando que se detenga, hasta que no se garantice, que el impacto ecológico será menor.

¿DE DÓNDE SALIERON?- De pronto aparecieron defensores de la Alameda Juan Sarabia, de sus cruces peatonales, de su zona arbolada, etcétera, pero nadie sabe ¿de dónde?, porque apenas se anunció el proyecto de rescate de esa parte central por el Gobierno del Estado y de inmediato salieron los “salvadores” opinólogos, expertos en trazo urbano, etcétera, que nunca se preocuparon por esa zona y todos se preguntan ¿por qué ahora?

PREGUNTA.- No será sólo por sacar “raja” política a un asunto que para los potosinos que andan “a pata” es crucial ya que lo ven como un rescate que se tardó años en llegar y que por fin se hará, gracias a la inversión de 150 mdp que se destinará, para dignificar el lugar. La verdad sino ayudan que no estorben es la opinión general.

POR CIERTO.- Hace algunos años apareció un hoyanco, de gran tamaño, junto frente al ex colegio México que está donde empieza la calle de Iturbide, el hoyo despertó la alarma de muchos, incluso se habló de la entrada de los famosos túneles, que se dice cruzan el Centro Histórico y comunican templos, el lugar estuvo un buen tiempo abierto hasta que lo cerraron, por lo que ahora se desconoce si se sabrá qué hacer con él.

POSITIVA.- Lo que sin duda resultó positiva, es la capacitación que se dio por parte del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia a ejidatarios de Soledad, para que no sean víctimas de delitos, como la extorsión, resultó interesante que algunos de los asistentes, que ya habían caído en manos de la delincuencia, se acercaran a los mandos policiales a pedir orientación, de acuerdo a los casos de que fueron víctimas.