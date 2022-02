NOMBRAMIENTOS.- Juan Carlos Valladares Eichelmann y Juan Carlos Torres Cedillo forman parte desde ayer del Gabinete del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en dos de las secretarías más importantes del Estado. El primero en Desarrollo Económico y el segundo en Educación. Su incorporación viene a consolidar las acciones del nuevo Gobierno en materia de crecimiento económico y en el fortalecimiento de la educación. Durante la toma de protesta el titular del Ejecutivo les pidió que pusieran todo de su parte para lograr la transformación que requiere el Estado.

CORONAVIRUS.- El mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona informó que no por el hecho de que en la entidad se ha logrado frenar la cuarta ola del coronavirus se debe bajar la guardia. Pidió a la ciudadanía mantener las medidas preventivas, sobre todo el uso de cubre bocas. Por parte del Ejecutivo, anunció que la próxima semana se reduce al 30 por ciento los aforos para los espectáculos, como el fútbol y los conciertos.

SEMIPRESENCIALES.- Luego de cerca de dos años sin asistir a las aulas (desde marzo del 2020) el 50 por ciento de los alumnos de nivel básico regresaron a clases semipresenciales este martes, es decir el 50 por ciento en la escuela y el 50 por ciento siguió a distancia, desde casa. Para el próximo lunes 14 de febrero tanto los niveles de preescolar, primaria y secundaria regresan de manera presencial en todo el Estado.

LAVACOCHES.- Ninguna autoridad le ha entrado al toro por los cuernos en el caso de los lavacoches, que se adueñan de los cajones de estacionamiento en diferentes sectores. Automovilistas ahora se quejan de los posesionados de la calle de Arista, por conocido hospital privado, que cobran por lavadas “fantasmas”, y terminan por amedrentar en bola a los afectados. De muchos de ellos, es su única fuente de ingresos pero por ese tipo de lavacoches, otros que sin deberla ni temerla la llevan también. Urge una intervención.

PEDRO Y EL LOBO.- Es de esperarse que el ex diputado Pedro “El Mijis” Carrizales aparezca sano y salvo, tras denunciarse su más reciente desaparición, en Saltillo, Coahuila, donde se hallaba por motivos no aclarados. Sus desapariciones remontan a aquella fábula, precisamente de “Pedro y El lobo”, el célebre pastorcillo mentiroso y que no esté nuevamente en busca de atención mediática. Ojalá se trate de algún problema de comunicación, y nada más.

DESAPARECIDO.- Otra vez el activista y ex diputado Pedro César Carrizales “El Mijis” se volvió noticia nacional al ser reportado como desaparecido desde el 31 de Enero cuando se dirigía a Monterrey en una camioneta con permiso de circulación; las autoridades ya lo andan buscando con la esperanza de que pronto aparezca para conocer su historia.

NO PUDIERON.- Mucha gente tuvo que sufrir las inclemencias del frío al formarse por horas para recibir la vacuna contra Covid-19 afuera del Palacio Municipal, pues no llegaron a tiempo y no hubo de otra más que aguantar; ya se está haciendo costumbre que a las personas las hagan formarse para todo, cuando mejor deberían hacer eficientes todos los procesos para dar un servicio de calidad.

PÉSIMOS.- Mal trabajo el de los encargados de la vacunación Covid-19 porque a las 5 de la tarde comenzaron a correr a las personas interesadas en vacunarse no importando que tenían horas esperando en la fila. Pura mezcolanza en la vacunación Covid-19, a los que traen Cansino, AstraZeneca o Pfizer les pusieron Moderna.

NUEVAS PATRULLAS.- En Soledad buscan el prototipo de patrullas que necesitan para dotar de unidades a la Policía Municipal y aunque ya les llevaron una muestra, la elección será diferente, pues quieren camionetas, el número aún no está definido, pues si bien la alcaldesa había hablado de 15, se retractó y ahora quiere más unidades que esas.

ZARPAZO DE TIGRES.- Donde no sólo se requiere una manita de gato, sino un zarpazo de tigre, es en el estacionamiento de la Fenapo, que se encuentra vandalizado, luego de dos años de abandono, y es que por ejemplo la malla perimetral ya fue robada en muchos de sus tramos, hay basura en exceso, además de baches en la zona, que urgen ser arreglados.