LITIO.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que el Estado defenderá a los grandes yacimientos de litio que se localizan en el Altiplano, mediante una detenida revisión y reglamentación de su explotación. Precisó que, primero que nada, su aprovechamiento deberá ser por empresas nacionales, no extranjeras, y segundo velando porque este deje un beneficio real al Estado, a la zona y a los municipios y no ocurra como con el petróleo en Ébano o la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, que no dejaron ni un sólo peso en la región.

CRÍTICAS SIN FUNDAMENTO.- Resulta increíble que sigan surgiendo críticas en contra del nuevo gobierno potosino, por el rescate que está por iniciar de la Alameda Juan Sarabia. Las mismas voces que sólo ven lo negativo, nunca lo positivo, que están en contra de todo, incluyendo el progreso del Estado y beneficio de los potosinos, como lo representa lo que vendrá a ser el Parque Central de la Alameda, un área verde de 4.5 kilómetros que se incorporará al Centro Histórico de la capital.

HERENCIA.- Entre los colectivos “ciudadanos” se puede observar gente ligada a Nava y a personajes que forman parte de la llamada herencia maldita como la familia de un exgobernador o el hijo de algún trabajador de un medio financiado por el viejo gobierno. Tal parece que prefieren que regrese la maldita herencia para seguir gozando de sus privilegios.

LOS MISMOS.- Se trata de los mismos que censuraron la rehabilitación del Tangamanga I, que está por convertirse en uno de los dos mejores parques del país. Sin embargo, cabe preguntar, ¿Dónde estaban esas voces críticas en los pasados gobiernos que abandonaron esas dos zonas arboladas? ¿Por qué callaron durante las décadas en que no se les dio mantenimiento y se convirtieron en sitios inseguros para los potosinos? Por fortuna la ciudadanía ya los conoce, sabe quiénes son y ya no les cree, pues son los mismos que buscan que regresen, de la que, tal parece, eran parte.

DESATADOS.- Los ladrones de vehículos siguen haciendo de las suyas en la capital del estado y el fin de semana en la colonia Alamitos, en cuestión de minutos se apoderaron de una camioneta estacionada afuera de una casa y la víctima tuvo que enfrentar toda la burocracia para presentar su demanda empezando por el 911, que de número de emergencia no tiene nada; aquí es donde se estampa el discurso de que la seguridad es mejor.

ABUSO.- Los que siguen cometiendo abusos son los trabajadores de Parquímetros en la capital, pues andan desatados contra los automovilistas, poniendo arañas incluso mientras la gente acude a ponerle monedas al aparatejo. El afán recaudatorio se entiende pero de eso a que se pasen de abusivos hay mucha diferencia.

CAOS.- Apenas comenzó a llover y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tardó en reportar vialidades principales cerradas por inundaciones o riesgos para conductores; por la mañana del lunes ya había anunciado cierre por obras en el carril central dirección norte-sur del Anillo Periférico oriente, en su tramo avenida Libertad a Calle 71.

SILENCIO.- Nada se dijo del supuesto ataque que sufrieron policías municipales de Villa de Zaragoza, por parte de sujetos armados que, a pesar de la persecución -a la que se sumaron diferentes corporaciones, incluyendo la Guardia Nacional- lograron escabullirse. Trascendió que su camioneta fue hallada abandonada, pero los voceros de la Fiscalía General del Estado parece que se tomaron el fin de semana largo, y no estuvieron disponibles para confirmar datos.

BULEVAR ESPAÑITA.- Donde urge que alguien le de una manita, es en el bulevar Españita, en el tramo que esta entre Salvador Nava y Rutilo Torres, mucha basura, incluso muebles, que se ve que, son dejados ahí, incluso por la gente que vive en las casas cuyos patios traseros, dan a la zona.

TRAMPA MORTAL.- El robo de tapas de drenajes, aunado a la completa obscuridad en la que está sumido el Periférico Sur, da como resultado una trampa mortal para los automovilistas que transitan en la zona, en específico en su paso por avenida Salk, pues no se pueden ver y cualquier auto puede caer ahí, además hay unos baches enormes, que más bien parecen un cráteres, que tienen años y nadie hace algo por arreglarlos.