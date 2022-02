· Tendrá Cegaip un Contralor Interno

· El Centro Histórico es muy peligroso

PROYECTO ALAMEDA.- Largos años debieron transcurrir para que una administración estatal le entrara al tema del rescate de la Alameda Juan Sarabia, ubicada casi siempre como el “patito feo” de la capital, pese a ser un parque urbano situado en el mero Centro de la ciudad y lo que representa en plusvalía de casas y negocios, por su cercanía con la zona histórica, pero desaprovechado, el cual podría ser un área alternativa para un centro de negocios o bien una zona tradicional, ya que está constituida en su mayoría por fincas viejas, con poco valor comercial, que conforme pasan los años destruye el tiempo sin que haya nadie, ni sus propietarios con interés en recuperarlas.

EL CAMBIO.- La transformación que anunció el gobernador Ricardo Gallardo de la Alameda Juan Sarabia, puede ser el comienzo de una nueva etapa para esa zona, siempre abandonada y refugio de indigentes, pedigüeños, lavacoches y personas sin oficio ni beneficio, que en algunos casos la hicieron peligrosa para quien cruzara por ese lugar. La Alameda por su belleza natural merece otro destino y ahora la ciudad está a punto de conseguirlo, con la iniciativa de su rescate, lo que se debe reconocer.

CONJUNTO CULTURAL.- La idea de integrar el conjunto de centros culturales a la zona le dará un alto valor turístico, pero además la construcción de un foro de arte también, lo que debe aparejarse con el ordenamiento del transporte urbano que ha generado un caos, por la falta de respeto de los ordenamientos viales de los choferes, en un lugar donde transitan niños, escolares y adultos mayores que requieren seguridad. Ojalá y que todo este trabajo impulse también la inversión y haya no sólo los centros de negocios como edificios, sino la vivienda vertical que tanto promueve la iniciativa privada. ¿Se imagina usted condominios frente a la Alameda, como en el Parque Central de Nueva York?.

CONTRALOR INTERNO.- En comisiones del Congreso se aprobó la convocatoria para elegir a la persona titular del Órgano Interno de Control de la CEGAIP; la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón, informó que es para cubrir el periodo comprendido del 16 de marzo de 2022 al 15 de marzo de 2026.

ILUMINACIÓN.- El Congreso iluminó de color dorado el frente de los edificios legislativos, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil. Cada año se diagnostican aproximadamente 300 mil niños de entre 0 y 18 años alrededor del mundo.

LADRILLERAS.- Por años la Segam ha fustigado a las ladrilleras, que contaminan en la capital, empero poco son los proyectos para ayudarlos a reconvertir sus actividades o bien ordenarlas, ya que no sólo se trata de clausurarlas sino de apoyarlas con recursos para invertir en hornos que funcionen con otro tipo de combustible. Las promesas han sido muchas por años. Incluso se habló de crear un parque ladrillero, que sólo quedó en bla, bla. Ojalá y el problema se tome en serio y se ofrezcan soluciones viables y no sólo sanciones, pues no hay qué olvidar que de ellos también dependen muchas familias.

MÁS VIGILANCIA.- Aunque se presume que hay mayor vigilancia en toda la ciudad, urge que se refuerce en el Centro Histórico, pero durante la madrugada, cuando las calles lucen vacías y hay necesidad de cruzarlas por algunos peatones. Es cuando aparecen grupitos de malvivientes que permanecen al acecho... Y la prueba de ello, además de los asaltos y robos, son las fachadas de negocios que amanecen totalmente pintarrajeadas.

SIN AGUA.- Ahora con el alegato del robo de cableado, el Interapas debió sacar de operación de nueva cuenta el pozo Mezquital III, lo que afecta el suministro a por lo menos una docena de colonias del norte de la ciudad, como Hacienda de Jacarandas, Hacienda de Juan Pablo, Condado del Sauzal y Las Julias, entre otras. No les dicen cuándo quedará reparado el desperfecto ocasionado.