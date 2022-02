EN CAPILLA.- Luis Alberto Abundis Rangel, alcalde de Tamasopo, se encuentra en capilla, luego que el pasado 22 de enero, durante una cabalgata en la que participó, disparara en seis ocasiones una pistola tipo escuadra, sin importarle que hubiera personas y niños presentes. Los hechos quedaron documentados en un video, por lo que tan pronto el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, tuvo conocimiento de los hechos, ordenó que se abriera una investigación al respecto.

DENUNCIA.- Así, en un hecho sin precedentes, una semana después, el 29 de enero, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Guzmar González Castillo, por indicaciones del titular del Ejecutivo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del presidente municipal Abundis Rangel, por los delitos de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, ataque peligroso y exposición al peligro.

LICENCIA.- Ante estos hechos, trascendió que alcalde estaría por presentar una solicitud de licencia ante el Cabildo para ausentarse del cargo, para ser investigado por la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos en los que incurrió, lo que confirma que en San Luis Potosí hay Gobierno, autoridad y mano firme, con cero impunidad y quien cometa algún ilícito deberá responder ante la justicia, sin importar el cargo o puesto que ostente, pues la justicia es pareja para todos, ricos y pobres, influyentes y ciudadanos comunes.

POPULISMO.- Causó indignación en redes sociales el que un ex aspirante al gobierno del estado por un partido que ya no existe, siga engañando a los huastecos y burlándose de ellos, al grado de anunciar que regalaría televisores inteligentes, de alta definición y alta gama, en comunidades donde no tienen luz, internet, ni 4K. ¡Qué bárbaro!

CAPACITACIONES.- Para garantizar el respeto a la salud, al trabajo digno y a contar con espacios seguros en los centros agrícolas, la Secretaría del Trabajo realizará hoy la Jornada de capacitación a esos centros, en Santa María del Río. Será en la Casa de Cultura “Manuel Labastida y Peña” a las 10 horas; Néstor Garza logró una sinergia con la Sedarh para trabajar conjuntamente, como lo instruyó el gobernador.

ACUERDO.- Con el acuerdo de responsabilidad compartida e impulso a la vivienda que firmó ayer el presidente municipal Enrique Galindo con las cámaras empresariales, se atacará una importante carencia en la ciudad; vivienda digna, pues volverán a desarrollarse casas sociales y de valor medio, que habían sido olvidadas en los últimos años.

MANOS A LA OBRA.- Este acuerdo, que se construyó desde los primeros días de la administración y se consolidó en las reuniones que a principios de año tuvo el presidente municipal con la industria de la vivienda, demuestra que el diálogo permitió hacer notar esta carencia y esta necesidad y poner manos a la obra para poner a San Luis Potosí a la altura de otras ciudades, que en los últimos años habían rebasado a nuestra capital.

MARVELY.- A la que ya le gustó la política es a Marveli Costanzo que quiere ser próxima presidenta de Movimiento Ciudadano ya anda despotricando contra sus rivales, crítica el chapulineo. Lo anterior a pesar de que ella ha pasado de partido en partido y de gobierno en gobierno.

MÚSICA.- Los que andan muy novedosos son los de recolección de basura de Soledad, pues ya quitaron el tema musical que anunciaba que llegaban a recoger la basura, ahora se escuchan los temas musicales de Calibre 50 y Julión Álvarez. Así salen con más gusto a tirar la basura.

DENUNCIAS.- Los antros del Centro Histórico siempre han causado molestias a quienes habitan a sus alrededores. La Dirección de Gestión Ecológica espera las denuncias formales del supuesto ruidazo en los alrededores de la explanada de Fundadores.

RECOMENDACIONES.- Quien ya pidió apoyo para pasar las recomendaciones a los conductores de vehículos pesados, es SEDUVOP, pues pidió a la Policía Vial de Soledad, que les dijera a los conductores de transporte de personal que acudieran a su capacitación, sobre el peligro que representan las unidades de 3 toneladas y media o más sobre los puentes, pues afectan su estructura, como ocurre con el puente San Felipe, en este municipio, que ante tanto trancazo, ya ha tenido que ser reparado.