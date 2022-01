ADIÓS, BIGOTES.- Falleció Luis Manuel Calzada Macías, “El Bigotes”, como le conocieron sus amigos, dejando una profunda huella en el ámbito deportivo, artístico, empresarial y político. Su carisma, don de gentes y vocación de ayuda, fueron las características que lo distinguieron; vayan nuestras condolencias a Yolita, su inseparable compañera, a sus hijos “Lobito” y Claudia, sus nietos, familiares y amigos. En paz descanse el coleguita.

EXTRAORDINARIO.- En sesión de la Diputación Permanente, se aprobó la Convocatoria a Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones el próximo viernes 28 de enero de 2022, a partir de las 11:00 horas, a fin de someter a consideración del pleno, el dictamen con Proyecto de Decreto que establece los coeficientes aplicables para el pago de participaciones a municipios para el ejercicio fiscal 2022.

VACUNAS PARA NIÑOS.- Ante la posibilidad de que el Gobierno del Estado pueda acceder a las vacunas pediátricas contra el Covid-19 para niños y niñas mayores a cinco años de edad, el Poder Legislativo respaldará cualquier acción que esté encaminada a salvaguardar la protección de este sector que es vulnerable ante el riesgo de contagio por el virus.

BERRINCHES.- Ya se ha visto que cuando un personaje panista renuncia a su militancia, generalmente ha sido por puro berrinche. Así que a pesar del respaldo mediático que buscó el ex diputado Ricardo Villarreal Loo, poco eco tuvo su renuncia a sus 17 años de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN). A menos que su reproche a la actual dirigencia sea un disfraz a sus verdaderas intenciones, seguramente se le verá de regreso en poco tiempo… como lo han hecho otros que se han quejado de lo mismo.

VIGILANCIA.- Ahora que hay mayor vigilancia policíaca, o al menos es lo que se ha anunciado, obreros que esperan su transporte en los alrededores de la alameda "Juan Sarabia", están solicitando presencia de policías, ya que algunos han sufrido asaltos por las noches, hora propicia para malvivientes que pasan por ahí, les exijan dinero y o los despojen de sus teléfonos celulares o reproductores de audio, varios de los cuales suelen instalarse de día a pasar el rato o molestar a usuarios del transporte que esperan su camión, según los han identificado.

UASLP.- Ayer se reunieron estudiantes de Geografía al interior de su facultad, para establecer estrategias y evitar el cierre de su licenciatura porque aseguran no se ha firmado un documento dónde afirme que es temporal este cierre.

QUEJAS.- A esta redacción llegó la queja de una comerciante de Soledad, quien se queja de lo mucho que tiene que pagar en este inicio de año para que su negocio, una pequeña tienda de abarrotes, pueda funcionar, pues tiene que pagar la licencia de funcionamiento, un dictamen de uso de suelo emitido por Protección Civil y otro un permiso ante la dirección de Ecología, para verificar que no contamina, la queja no es sólo por el pago, que puede aumentar si no paga en enero, sino porque se tiene que formar tres veces, para poder cumplir con el pago de sus impuestos.

¿CON FRENO?- La decisión de quién será la o el próximo secretario de Desarrollo Económico en San Luis Potosí, podría estar frenando algunos proyectos en los municipios, que están a la espera de la decisión, para solicitar el respaldo a la dependencia estatal, para poder gestionar recursos ante la federación, como en Soledad, que quieren consolidar su propio parque industrial.

DÓNDE QUEDÓ.- La digitalización de las actas de nacimiento en el Registro Civil, que se hizo en el gobierno anterior, no se concluyó por lo que se debe investigar a dónde fueron a parar los recursos que se pagaron a la empresa contratada y si efectivamente cumplió. Esto porque el documento es muy necesario para cualquier trámite y muchas personas sufren verdaderos calvarios para obtenerlos.