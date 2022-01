INEXPLICABLE.- Resulta inverosímil que las autoridades del TECA a donde han llegado las demandas de las trabajadoras y los trabajadores despedidos del municipio, hagan tortuguismo y violen los derechos de las afectadas y peor aún que coludidos con autoridades municipales, alarguen los juicios y no resuelvan conforme a la ley violando las más elementales normas del derecho. ¿De qué sirve entonces que se hable de aplicar la ley, de hacer ciudades seguras de no fomentar la impunidad, si la propia autoridad, no la acata?

RESPUESTAS.- La llegada de 400 efectivos militares a San Luis Potosí fue la respuesta favorable del Presidente Andrés Manuel López Obrador a las gestiones realizadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona a finales del año pasado, donde le solicitó directamente que se incrementara el número de elementos del Ejército en San Luis Potosí para fortalecer la seguridad pública en la entidad.

SUMAN 3 MIL MILITARES.- Con su llegada el número de elementos castrenses aumenta a 3 mil, distribuidos en las cuatro zonas de San Luis Potosí. Los 400 nuevos elementos serán en la Zona Centro, Altiplano y Huasteca, en los destacamentos de la Capital, Matehuala y Ciudad Valles.

RECONOCIMIENTOS.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reconoció a la ciudadanía y a los distintos sectores productivos de San Luis Potosí la disposición para enfrentar en corresponsabilidad la cuarta ola de contagios por Covid-19, atendiendo las distintas convocatorias a la vacunación y medidas dictadas por las autoridades de Salud locales y del orden federal.

REPUVE.- El Registro Público Vehicular (REPUVE) comenzó a divulgar los beneficios de inscribir las unidades automotoras para prevenir acciones que sean constitutivas del delito y proporcionar seguridad jurídica a los actos que se realicen con automóviles que circulan en el territorio nacional. Se recordó que gran parte de los delitos cometidos en el país se encuentran relacionados con vehículos, por ello el REPUVE provee de la certeza legal sobre la propiedad de un automotor al momento de adquirirlo.

RECLAMOS.- Apenas se dio a conocer la enésima falla en el acueducto de El Realito, y los usuarios iniciaron su calvario de quejas y reclamos, en espera de que el Interapas ahora sí les llegue una pipa y no se vean en la necesidad de comprar el vital líquido. Por otro lado, la queja recurrente sobre el deficiente servicio de El Realito hace urgente, de una vez por todas, suprimirlo y habilitar los pozos necesarios.

SIN CUBREBOCAS.- Quienes siguen sin cumplir los protocolos de sanidad ante Covid-19, con los choferes del transporte público, especialmente los de camiones urbanos, ya que se puede ver a algunos en las unidades sin usar los cubrebocas, a pesar de que tienen contacto con todos los pasajeros.

PROMESA.- ¿Y que pasaría con el programa, ese de arreglo de calles, en frontera entre San Luis y Soledad, que se anunció con bombo y platillo, en el que se mejorarían vialidades, donde hasta se barrieron calles, se llevaron aplanadoras, bacheadoras, etc, y todo quedó en puro bla, bla. Una de ellas sería la calle de El Arenal, por años olvidada y que divide la capital con Soledad. Los vecinos siguen esperando les cumplan la promesa.

RÁPIDA RESPUESTA.- Una palomita para la Dirección de Servicios Municipales, que se mantiene al pendiente de la plaza principal de Soledad y en cuanto detectan que las bancas están sucias o hay basura, inmediatamente acuden a la limpieza del lugar, lo malo es que hay gente tan sucia, que hasta pañales sucios dejan tirados a plena luz del día y la gente de limpieza aunque pasa constantemente, no se dan abasto.

CONVENIO.- Los ayuntamientos de la entidad, principalmente los más grandes en población deben firmar convenios con las autoridades estatales, para emplacar las patrullas de vialidad y policía, no es posible que se detenga a los ciudadanos y se les pida cumplir con esos requisitos si la propia autoridad no lo respeta.

PROPUESTA.- Vecinos de Soledad piden al Interapas que el costo de los medidores que les quieren cobrar, que se los carguen a los recibos ya que desembolsar casi mil pesos para su compra, lesiona su economía.