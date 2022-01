¿Y EL LIRIO?- El Interapas debe informar sobre el pago de casi 4 millones de pesos a una empresa privada, que supuestamente retiró el lidio acuático del vaso principal de la presa San José, el cual sólo fue superficial y el lugar ya está igual se llenó otra vez y la contaminación crece.

¿ABUSOS?- Colonos de Soledad se quejan en contra del Interapas ya que dicen al ir a contratar el programa “Cuenta Nueva y Borrón”, resulta que están obligando a los usuarios a comprar medidores los que cada uno tienen un costo de más de 800 pesos, sin contar con la instalación de la base donde va colocado. Dicen que aparte de eso deben pagar un año las tarifas que el organismo fijó a cada vivienda, por lo que dicen que ¿Cuál ayuda? Aseguran que en muchos hogares no hay agua y los cobros no dejan de llegar y preguntan si eso fue lo que aprobaron los diputados, pues están fritos, ya que en vez de ayudarlos les saldrá más caro dicho programa. Aparte del aumento que autorizaron y que esta indexado a la inflación. Servidos.

JEFE NAYA.- Durante la presentación de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, el alcalde Enrique Galindo Ceballos no pudo evitar dar un agradecimiento al ex jefe policiaco Miguel Naya, a quien reconoció como el maestro que lo ha formado en materia de seguridad y que “siempre ha estado detrás de nosotros”.

EXPECTATIVAS.- El nuevo modelo policial presentado por el Ayuntamiento de la capital genera muchas expectativas a la ciudadanía, que confía en que todo lo proyectado se lleve a la práctica, en especial la capacitación de los elementos de la ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en sus nuevas funciones.

MAL.- Es una incongruencia que los estudiantes de la federación Universitaria Potosina andan apoyando a los del CIDE en la Ciudad de México para que no pierda su autonomía, pero aquí no mueven un dedo para atender la problemática el torno a la suspensión de 7 licenciaturas entre ellas la de Geografía.

QUIEREN PATRULLAS.- Con la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital, Soledad también buscará reforzar el parque vehicular con el que cuenta, falta saber cuántas y cuándo las tendrán, pero seguramente las obtendrán, debido al apoyo que están recibiendo por parte del gobierno estatal.

CALLES SUCIAS.- Y aunque con el cambio de semáforo epidemiológico a color amarillo, se cancelaron algunos eventos, las fiestas religiosas no y el domingo celebraron en la Parroquia de Nuestra Señora de La Paz, ubicada en la avenida Salk, cerraron la calle y el verdadero problema, fue la basura que dejaron en la zona.

CONGRUENCIA.- Que el diputado del PAN Rubén Guajardo Barrera que se amparo en contra de la rebaja del 10 por ciento de su salario, que hizo de forma general el Congreso, dijo que ya no va a pelear el caso, pero resulta que tampoco lo retiro y está por resolverse a su favor, por lo que le piden que sea congruente y no ande diciendo cosas que no son.

NO FUE FUSIL.- Quedó debidamente aclarado que el Plan Estatal de Desarrollo enviado al Congreso del Estado no fue “fusil”, copia o plagio de nada, sino que hay temas a los que se les da continuidad porque no puede ser de otra manera, pero hay quienes no le entienden al tema y se van con la finta; los legisladores ya lo analizan renglón por renglón porque se trata de un tema de gran relevancia para San Luis Potosí.

PIDEN APOYO.- Ante lo destruida, la calle prolongación Muñoz en el Fraccionamiento Jacarandas, los vecinos piden el apoyo de las autoridades para que se repare ese tramo, dicen que por años la zona ha estado olvidada, pese a que tiene un gran movimiento económico por la gran cantidad de negocios que hay en el lugar y que mueven la economía. Nos tienen olvidados dice y demandan que arreglen esa vialidad con nueva pavimentación.

OPERATIVO.- Vecinos de Soledad dicen que muchas de las motos que se recogen en los operativos, van a parar el corralón, cuando estás son utilizadas por trabajadores para ir a trabajar, además que se quedan abandonadas por lo caro para pagar las multas lo que deja a muchas personas sin su instrumento de trabajo.