DESAYUNOS.- La presidenta del DIF Estatal, Ruth González Silva, dio a conocer que durante el presente año se fortalecerá en las cuatro regiones de la entidad la seguridad alimentaria y la protección social a los niños y adolescentes en desventaja, por lo que la institución continuará con programas como Desayunos Escolares y múltiples servicios en casas de resguardo.

PARA LOS DE 40.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona va por la vacuna de refuerzo para los potosinos de 40 años en adelante, para lo cual se tendrán en San Luis Potosí 631 mil dosis que comenzarán a aplicarse a partir de este miércoles 19 de enero, en los centros de vacunación ya conocidos por la población.

GUARDIA CIVIL.- La creación de la Guardia Civil forma parte de la estrategia del mandatario estatal para devolver la paz y tranquilidad a todos los potosinos y estará conformada por los elementos de la Policía Estatal, más 500 cadetes con formación castrense y tendrá un mando militar. La iniciativa será presentada hoy por el titular del Ejecutivo ante el Congreso del Estado.

COORDINACIÓN.- La Guardia Civil vendrá a generar condiciones de coordinación con la Federación y la llegada de más recursos para San Luis Potosí en materia de infraestructura, equipamiento, capacitación y tecnología. Con su creación, el gobernador dará cumplimiento a uno de los compromisos más importantes del nuevo Gobierno: garantizar la seguridad de los potosinos.

GUARDIA CIVIL.- El gobernador Ricardo Gallardo se presentará hoy en el Congreso del Estado para entregar la iniciativa de reforma constitucional para la creación de la Guardia Civil, una policía de rasgos militares para hacer frente a la inseguridad en el estado, para la cual ya se tiene un presupuesto de 350 millones de pesos que le permitirá arrancar sin apuros, con elementos jóvenes, preparados, de otra mentalidad y herramientas suficientes para el desempeño de su gran responsabilidad.

ADIÓS LUNA DE MIEL.- Muy poco duró la luna de miel –poco más de tres meses- entre los locatarios del Mercado Hidalgo y el ayuntamiento por incumplir sus promesas; de abandonar el inmueble y no invertir en ninguna obra, además de tener asesores como Ángel Castillo a quien le encomendaron que atendiera sus peticiones y nunca hizo su trabajo; vienen, advirtieron, las marchas y bloqueos para obligar a trabajar en serio.

INDEPENDIENTE.- El hombre que desde su cómoda trinchera en una cámara empresarial solía criticar la inactividad del Ayuntamiento contra los ambulantes y que ahora es responsable de la Unidad de Gestión del Centro Histórico ya comienza a acumular críticas y reclamos por no atender de lo que solía quejarse. Y todavía cree que es independiente de la administración municipal.

PROTECCIÓN. - Además de la señalética y la vigilancia en el Distribuidor vial Juárez, hay quienes creen que es necesario protecciones como mallas, barandales y hasta amortiguadores de agua o hule en la desviaciones o salidas.

RECUPERADOS.- Quienes ya se reincorporaron a sus actividades laborales en Soledad, de manera muy responsable por cierto luego de padecer Covid-19, son la directora de Turismo Aurora Mancilla y el director de deportes Juan Carlos Torres Silva, en tanto que el director de Protección Civil, no aparece públicamente desde fin de año, esperemos que esté bien de salud.

DESCUIDADO.- Donde ni una manita de gato le dan, es a los camellones centrales y laterales de la carretera 57, en el tramo ubicado entre Acceso Norte y Soledad, pues lucen llenos de basura, incluso animales muertos, hay zonas donde los vecinos de plano ya los toman como basurero y eso afecta la imagen de la ciudad, porque hay qué recordar que esa vialidad es precisamente una de los principales accesos a la capital del estado.

SACO ROTO.- La SCT estatal no debe echar en saco roto la necesidad de aplicar la ley en el caso del transporte de personal que sigue ocasionando accidentes por toda la ciudad. Es un sistema de transporte paralelo, que no está debidamente regulado, que circula con vidrios polarizados y la mayoría de los conductores corren a grandes velocidades y no respetan el reglamento de Tránsito.