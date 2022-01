¿QUE PASA?- Que ocurre en el Distribuidor Vial Benito Juárez que en unos pocos días han caído dos motociclistas de la parte alta de ese complejo. ¿O no hay vigilancia o no es seguro para transitar por ahí? Los accidentes deben mover a las autoridades responsables a actuar, ya que no se cree que sean los primeros, ni los últimos, pues el lugar ha sido escenario de varios hechos similares.

ACCIDENTES.- Se debe reiterar que la mancha urbana requiere una cirugía mayor en cuestión de movilidad, pero ahí también va aparejada la vigilancia, la aplicación de sanciones a quienes no respeten los límites de velocidad y desde luego la colocación de señalética. Se ve difícil pues falta personal y el que hay, sus facultades son limitadas para sancionar. A eso hay que sumarle que el transporte público como taxis y transporte urbano están subregulados, facultad que debe tomar el Ayuntamiento como dice la ley.

DEBE PLANTEARSE.- Aún cuando se ve como casi imposible, no lo es, por lo que San Luis Potosí, debe insistir en que la SCT federal apruebe el proyecto para mover las vías del ferrocarril que parten la capital en dos y proponer junto con empresarios, sector industrial, cámaras, universidades, etcétera un plan a futuro para que esto se concrete. Ya se hizo en otros estados como Durango donde el costo fue de unos 5 mil millones de pesos. Es un tema inaplazable y se debe convocar para que unidos los potosinos logren esa obra del gobierno federal, lo que sería histórico.

EXAMEN.- Priístas y panistas deben hacer un examen de conciencia y reconocer en lo que han fallado, diputados cuestionados, alcaldes y hasta exgobernadores, han dejado huellas imborrables de mal gobierno en el ánimo popular y será difícil que se cambie esa percepción. Los ciudadanos han apechugado con decisiones equivocadas y en muchos ámbitos de la política, la economía y el ámbito social, apenas hay una recuperación. San Luis Potosí tiene un atraso en salud, educación y hacia allá se debe caminar para revertirlo.

LA FRASE.- Decía el filosofo Seneca que “Es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable” esto por lo que aseguran personas que por alguna situación deben tratar con algunos funcionarios municipales que no tienen ni un año en el cargo y ya son intratables. No estaría mal que alguien les recuerde que los ciudadanos con sus impuestos pagan sus salarios y que la política es para servir y que su paso por la administración municipal es muy breve y el pueblo castiga y feo, aquí les daremos nombres.

PINTAS.- Y el Centro Histórico se está llenando de pintas, paredes y algunas cortinas, están siendo utilizadas para grafitear, ojalá que los rondines de vigilancia se incrementen, porque San Luis necesita una buena imagen.

ZANJAS.- En la avenida Francisco Martínez De la Vega, en el tramo que está pegado a la avenida Juárez, es decir por donde están las instalaciones de la FENAPO, abrieron la calle para meter drenaje, disminuyendo los carriles, el problema es que tienen tiempo que las zanjas fueron abiertas, hay montículos de tierra en la zona y no hay señalética, lo que es peligroso, porque la zona está completamente a obscuras, lo que ha generado ya varios accidentes.

FALTA VIGILANCIA.- En la fatídica carretera a Rioverde donde hay accidentes un día y otro también por la falta de vigilancia, señalética, infraestructura vial, es necesario también que se habrá esa avenida que se construyó en el gobierno de Marcelo de los Santos y que incomunicó a decenas de colonias de Soledad con el pretexto de hacer una vía rápida a Ciudad Satélite proyecto de hace 20 años y que fracasó.

MERCADO.- Los locatarios del mercado Hidalgo están algo molestos con los directivos de la Unión de Gestión del Centro Histórico. Y es que es de las dependencias que pocos resultados han dado, tanto que ha sido la Dirección de Comercio la que ha dado la cara, en su lugar. Inclusive, los locatarios están por fijar una postura, esta semana.

PROTOCOLOS.- Urge que además de los trabajadores, también se proteja a los usuarios que acuden a pagar su impuesto predial o a realizar el refrendo de sus negocios u otros trámites en oficinas municipales. Asimismo, ellos procurar que se tengan sustancias.