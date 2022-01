ALIADO.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se declaró como un aliado de los periodistas, por lo que ratificó el total respaldo de su administración al gremio reporteril, además de comprometerse a garantizar, proteger y promover sus derechos humanos, dentro del marco del Día del Periodista, que en México se celebra el 4 de enero.

CUERPO COLEGIADO.- Desde el pasado lunes quedó instalado en San Luis Potosí el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la integración de dos representantes del gremio reporteril y dos representantes de la sociedad civil, además que ya se aprobó el reglamento de este cuerpo colegiado, lo que demuestra el respeto absoluto que el titular del Ejecutivo Estatal le tiene a la función de los periodistas.

PRUEBAS.- También informó que, como parte de las medidas preventivas de la administración estatal para detectar casos positivos de coronavirus, aislarlos y cortar la cadena de infecciones, se adquirieron 200 mil pruebas de diagnóstico de Covid-19 que serán aplicadas de manera gratuita a potosinos de las cuatro regiones del Estado. En la capital se administrarán en el Hospital Central, Palacio de Gobierno y Centro de Convenciones.

REVISIÓN.- Ahora tocó a la comandancia de Soledad la revisión y disposiciones de portación colectiva de armas de fuego, como ya se ha hecho en varios municipios; no se detectó mayor problema en el armamento y en quienes lo utilizan, pero sí hubo algunos problemillas de carácter administrativo, que se ofreció se subsanarían a la brevedad.

VULNERABLES.- Debido a que las temperaturas seguirán bajando en los siguientes días, Protección Civil Municipal continúa con su operativo para atender a personas en situación de calle, y convencerlas de ser trasladadas a un albergue. Lo suyo también hace Protección Civil estatal, que apoya en diversos municipios con tareas similares.

BUENA.- Qué bueno que le meterán mano al Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga, porque ya nadie iba, a los empresarios no les gusta este lugar para sus eventos porque no estaba a la vanguardia, ahora sí agárrense.

CHOLEWOOD.- Soledad que quiere ser pueblo mágico, esperemos que todos se pongan las pilas incluida la ciudadanía que sigue tirando mucha basura en las calles, de seguro también las autoridades se van a poner a trabajar en el tema del agua porque no hay.

INSISTENCIA.- Vecinos de la zona de San Lorenzo a donde hay que llegar cruzando las vías del ferrocarril que pasan a un costado de la colonia San Felipe, en Soledad, demandan se construyan dos pasos a desnivel o bien un puente vehicular en la zona, ya que aseguran que están prácticamente “atrapados” en esa parte de la ciudad ya que no hay más que dos salidas del lugar y son sobre las vías del ferrocarril.

NO HAY ACCESOS.- Además se quejan de que cuando se realizan trabajos de mantenimiento en las vías, duran casi una semana cerrado uno de los dos accesos a esa zona, lo que causa filas interminables de vehículos, que no tienen por donde salir, ya que tendrían que irse hasta el Periférico Norte, que está como a tres kilómetros de ahí. Dicen que no se explican como se autorizaron decenas de fraccionamientos en ese lugar, sino hay accesos, por lo que dicen ahora su único recurso sería protestar y cerrar a fin de que se les escuche. Servidos.

SIN MEDIDAS.- Con el fin de vender y vender todo lo que puedan los comercios del centro histórico, olvidaron las medidas sanitarias, en muchos lugares se observa que están llenos de clientes y no hay ni gel para los clientes. Ojalá y Salud vuelva a implementar la vigilancia sanitaria para que cumplan.

NO SE SABE.- En caso de que se incrementen los contagios no se sabe si volverá a operar en la FENAPO las instalaciones de salud para recibir a contagiados, hasta el momento no se ha dicho nada.

PREVENCIÓN.- En redes sociales se dio a conocer una circular de clínicas y hospitales del ISSSTE a fin de que tomen medidas para prever cualquier aumento de hospitalizados por la variante Ómicron, no se sabe si en la entidad también se están tomando medidas preventivas, tanto en las instituciones federales como las de la Secretaría de Salud.