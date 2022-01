REBELDÍA.- El administrador de OMA en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, Marco Antonio Camarena Gámez, se ha negado a reunirse con las autoridades estatales en tres ocasiones para dialogar sobre las condiciones en que opera y se brinda el servicio en la terminal aeroportuaria, pero sobre todo para coordinar acciones en la implementación de medidas preventivas y filtros sanitarios para detectar posibles casos de coronavirus, durante la pasada temporada de alta movilidad por las festividades decembrinas y de año nuevo.

CANCELACIÓN.- El desinterés mostrado por el administrador del Aeropuerto de San Luis Potosí, Marco Antonio Camarena Gámez, pero sobre todo que, por su acción, se ponga en riesgo la salud de los potosinos, pues por el flujo de pasajeros nacionales e internacionales, es latente el riesgo de la llegada de pacientes con Covid-19 e incluso con la variante del Ómicron, ha molestado a las autoridades estatales, quienes incluso no descartan solicitar a la SCT Federal la cancelación de la concesión al Grupo Aeroportuario Centro Norte OMA.

FILTROS.- El aumento en los casos de Covid-19 en la entidad ha ocasionado que se refuercen los filtros sanitarios en las diferentes carreteras que atraviesan el territorio potosino, además de sitios con alta movilidad como la Terminal Terrestre Potosina, de acuerdo a las instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. La acción se realiza de manera coordinada entre el sector Salud y las autoridades de seguridad.

APLAZADO.- El regreso a clases presenciales en San Luis Potosí fue aplazado por indicaciones del mandatario estatal durante dos semanas, es decir se recorrió del 3 de enero al lunes 17, como una medida preventiva para evitar los contagios de coronavirus. Cabe aclarar que el inicio de clases no se suspendió y este se realiza desde ayer, sólo que de manera virtual para los alumnos educación básica, media superior y superior.

ILUMINADO POR FIN.- El bulevar del Río Santiago, en el tramo que abarca Soledad, por fin está iluminado, ahora sólo queda esperar que los recorridos de vigilancia se cumplan y no se roben los cables y las luminarias, que los ladrones venden en 3 pesos, pero que resultan carísimos para el erario.

COVID-19.- Qué casualidad que cuando terminan las fiestas de fin de año y ya no hay más negocio por delante se incrementaron los casos de coronavirus. Ahora sí nos mandaron al confinamiento.

CUETES.- La gente siguió haciendo de las suyas y a comparación de otros años, la pirotecnia la echaron más fuerte, así se oyó por toda la ciudad y eso que no dieron permisos para venderlos, qué sería si los hubieran dado.

BASURA.- Lleno de basura comenzó en año la ciudad capital y su zona conurbada como consecuencia de los cientos de kilogramos de pirotecnia que se hicieron estallar para dar la bienvenida al 2022. En algunos sectores, algunas amas de casa a temprana hora realizaron el aseo de los frentes de sus domicilios, pero en la gran mayoría de las calles todavía este lunes prevalecían los desechos de cohetes, botellas y otros residuos que dejaron las fiestas. Es evidente que los empleados de aseo público no podrán recoger toda esa basura, por lo que no estaría de más colaborar con ellos y, al menos, salir a recoger la basura que quedó frente a nuestras casas.

ACTAS DE REVISIÓN.- Inspectores municipales se vieron obligados a sudar la gota gorda el fin de semana aplicando infracciones, casi todas de menor cuantía, a cuanto negocio se les atravesara, incluyendo restaurantes, bares y cantinas. Y es que cada inspector tenía instrucción de hacerse presente, aunque las multas literalmente fueran simbólicas.

PELIGROSA.- La fátidica carretera a Rioverde requiere una manita de gato en infraestructura vial, no hay señalamientos de límites de velocidad, no tiene vigilancia ninguna parte de la zona lo que permite que los automovilistas de todo tipo corran a grandes velocidades. Además parte en dos a una gran parte de la capital y Soledad, por el capricho de un exgobernador de hacer una vía rápida a Ciudad Satélite que hasta hoy es un fracaso. Urge que se regule y si no hay capacidad municipal, que se ceda a la autoridad federal la vigilancia, porque esa parte de la ciudad es un caos y además peligrosísima.