PRÓTESIS.- Por instrucciones de la presidenta del DIF Estatal, Ruth González Silva, Juan N. persona privada de su libertad (PPL) en el centro penitenciario de La Pila, quien perdió una pierna en un accidente hace dos años, recibió esta semana una prótesis a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), que vendrá a transformar su vida.

COMPROMISOS.- Durante el año presente año, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona cumplió dos de sus principales compromisos de campaña: licencias de conducir y placas vehiculares gratuitas, por lo que San Luis Potosí ha dado el ejemplo a nivel nacional de que es posible que estos servicios no le cuesten ni un peso a la gente.

LLAMADO.- El mandatario estatal exhortó a los presidentes municipales que vigilen los permisos para venta de cohetones y fuegos artificiales para poder cuidar a las mascotas y niños con autismo de San Luis Potosí. Ojalá y su llamado tenga eco, pues el uso de estos artefactos explosivos es la causa principal de accidentes e incendios durante el último y primer día del año.

HUASTECA.- Durante los primeros 100 días de trabajo el Ejecutivo estatal Ricardo Gallardo Cardona ha desplegado acciones encaminadas a preservar la paz en la Huasteca Potosina, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de esta región del Estado, entre ellas la implementación del operativo “Huasteca Segura”.

PELIGROSAS.- Una de las vialidades donde más se registran accidentes, es el bulevar del Río Santiago, debido en parte, a que la gente no respeta los límites de velocidad, pero también abona, el hecho de que hay diversas fugas que vierten aguas negras sobre vialidad, las cuales no son atendidas y representan un problema, porque los coches patinan en estas zonas, generando accidentes.

EL PRI NO CAMBIA.- La intención de colocar un candidato del PAN en el estado de Hidalgo a la gubernatura, levantó la voz de muchos priístas, incluido el gobernador, en un reclamo justo ya que el blanquiazul se tragó al tricolor con eso de la alianza y no se buen futuro para los priístas, que cada vez van más para abajo. En San Luis de plano ya está más que enterrado y por las negociaciones que se hicieron en el sexenio pasado. Asombra que no haya nadie que levante la voz, al rato su logo en vez de tricolor será azulado.

NO PUEDE SER.- A algunos de los diputados locales les dieron entre 9 y 15 mil pesos de recursos extras para el pago de gasolina, lo que no se ve muy bien, ya que todo quieren que se les pague, aun con el buen salario que ganan como representantes populares. Qué barbaridad.

PIDEN DENUNCIAR.- Debido a que la venta de pirotecnia está prohibida en Soledad, la gente se las ha ingeniado para vender estos productos, regularmente en sus casas, lo que hace casi imposible que sean detectados por la autoridades, es por eso que el director de Comercio de este municipio Javier Contreras, hizo un llamado a la gente a que denuncie a quien tenga a la venta y no se espere a que se registre una desgracia.

EMPLEO.- Se dio a conocer que se dará empleo a la comunidad migrante que cruza por territorio potosino, pero y qué sucede con los potosinos, porque para ellos no hay trabajo ni salarios dignos?. La prueba está en que tienen que emigrar a otros lugares para mejorar sus condiciones de vida.

ESOS TAXISTAS.- Mientras la SCT ni sus luces, los taxistas, camiones urbanos y los de transporte de personal, corren a todo lo que dan en todas las calles de la mancha urbana, sin que ninguna autoridad los regule y los meta al orden. Con ese desbarajuste la mancha urbana de la capital ya parece Nueva Delhi, la capital de la India.

25 HORAS.- Los taxis quieren sacarle 25 horas a un día, lo que es imposible, para lo que corren a todo lo que dan, avientan sus autos viejos a otros automovilistas y se les dice algo, contestan con agresiones o palabras malsonante. Esto pese a que por lo menos un 80 por ciento de esos vehículos son modelos antiguos