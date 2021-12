AL TOPE.- En domingo y un día después de Navidad, el tráfico en el Centro Histórico fue severo, principalmente en la zona de los mercados Hidalgo y República; en este último, fue insuficiente su estacionamiento subterráneo, lo que provocó embotellamientos debido a conductores que hacían fila para poder ingresar. Policías viales debieron entrar al quite y moverlos para desfogar la circulación.

EN LAS VÍAS.- Mientras, en el tianguis de las vías las cosas no han cambiado mucho; debido a que muchos comerciantes instalan sus puestos en plena vía pública y quieren tener lo más cerca posible sus vehículos, la zona sigue siendo un caos para quien transita en vehículo, mientras los camiones del transporte urbano se quedan varados por minutos.

NECESARIO MEJORAR.- En relación a los operativos Antialcohol, a los que la mayoría está de acuerdo para que sean implementados, pero en lo que no están satisfechos es en que sean recaudatorios porque entonces la corrupción siempre estará latente, ¿por qué no pensar en proyectos que den solución al problema? ¿por qué no imitar a otros estados o países para que sean más regenerativos o creadores de conciencia?

NECESARIO.- Es loable la labor que realiza la organización Congreso Calificado para evaluar el desempeño de las y los legisladores pero siempre se quedan cortos, pues en sus mediciones únicamente toman en cuenta la iniciativas presentadas y aprobadas y las faltas y retardos de los legisladores, y siempre dejan de lado el análisis de fondo del impacto de las iniciativas, ni el trabajo que realizan en comisiones pues la presentación y aprobación de una iniciativa incluye un largo camino de análisis y debate. No estaría de más que esa loable labor que realiza esta organización civil incluya otros Poderes o niveles de gobierno entre ellos los Ayuntamientos para saber si lo que prometieron lo están cumpliendo.

ACCIONES CONJUNTAS.- Gracias al trabajo en equipo de la titular de SIFIDE, Lilia Malvido y el secretario del Trabajo, Néstor Garza Álvarez se puso en marcha el programa Liberar-T dirigido a personas liberadas anticipadamente. El dinamismo que se inyectó a la STPS se refleja en nuevos programas que seguro impactarán en el desarrollo productivo y económico de la entidad.

SIGUE SIN ARREGLO.- El periférico Antonio Rocha Cordero sigue cobrando víctimas, ahora fueron reportados sólo durante la noche del sábado, más de 5 coches con daños, causados por baches ubicados en la zona norte, casi llegando a la carretera a Zacatecas, la molestia por parte de los conductores no es únicamente por los baches profundos que hay, sino por la falta de alumbrado, que les impide esquivar estas trampas para los vehículos.

SU AGOSTO EN PLENA NAVIDAD.- Los usuarios del transporte público se quejaron de lo costoso que fue transportarse estos días, tanto para quienes usaron la aplicación, como para los que tomaron taxi en la calle, pues unidades como la 2820 decían no traer taxímetro y en un tramo que va de Salvador Nava y avenida Salk a un centro comercial, cuya corrida no sale en más de 40 pesos, con todo y trafico, el abusivo conductor quería cobrar 90 pesos.

PLAZAS NUEVAS.- Ya se construyen en Soledad de Graciano Sánchez, dos plazas comerciales, reportan avance del 20% y podrían ser inauguradas a mediados del 2022; una se ubicará en las cercanías al fraccionamiento Las Palmas y la otra se encuentra sobre la carretera Matehuala pasando la Avenida Juárez aproximadamente a 80 metros, son plazas comerciales chicas, contarán con aproximadamente 40 locales que alojaran negocios dedicados a la venta de comida rápida o café.

DEPRESIÓN ESTACIONAL.- El doctor José Alejandro Valladares González catedrático investigador de la Facultad de Psicología de la UASLP, mencionó que durante la época decembrina, se presenta un tipo de depresión estacional ocasionada por las circunstancias climáticas, la poca luz del sol, y disminución de actividades producto de la situación de fin de año. Para evitar el padecimiento, se hace necesario una adecuación en los hábitos de vida que se tienen durante el resto del año.