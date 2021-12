OTRO ABUSIVO.- Ricardo Pérez Castillo, ex presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, UZZI, que ahora es el director de Emprendimiento del Ayuntamiento capitalino, tiene más de tres meses en el encargo y ha hecho absolutamente nada, es como si fuera un aviador. Además nos cuentan que sigue dando órdenes en las UZZI. No quiere dejar el hueso y no entiende que no se puede ser juez y parte.

POLÍTICOS .- No cabe duda que la política es muy sucia, a pesar de que estamos en plena pandemia siguen haciendo eventos como posadas y reuniones, para aglomerar a miles de potosinos a pesar de que ello signifique un riesgo latente de contraer el Coronavirus.

NO PASA NADA.- La pose falsa de no pasa nada y todo está bien, podrá difundirse en redes sociales pero la realidad es cruda y los ciudadanos resienten el miedo de las calles a oscuras, la falta de agua en sus casas, y la intranquilidad.

DESALOJO.- Mientras el alcalde capitalino se regodea en desayunos navideños y saluda con sombrero ajeno ante policías, prometiendo incrementos salariales como lo hizo el gobernador Ricardo Gallardo con los estatales, ordenó un violento desalojo de comerciantes en la explanada Ponciano Arriaga.

A QUE LE TEMERÁN?- Al igual que cómo ocurrió con Gobierno del Estado, en Soledad tampoco dejaron entrar a los medios de comunicación al festejo por el Día del Policía, tradicionalmente se tenía acceso a estos eventos, que permiten que haya un acercamiento entre los cuerpos policiacos y la gente, porque se dan a conocer historias que están detrás de los elementos, pero ahora cerraron las puertas, como temiéndole a algo.

INCONFORMES.- Vecinos de la calle San Miguel, que es la que da acceso a la Virgen, en Soledad, están inconformes por las obras que se realizaron en la zona, pues aseguran que la repararon, pero no sirve el semáforo, no hay líneas divisoras de los carriles, no hay iluminación y las banquetas sólo se parcharon.

TEMPERATURAS.- La Unidad de Protección Civil capitalina ya alertó sobre las bajas temperaturas que prevalecerán en la ciudad, a consecuencia del frente frío número 14, que se alejará de la capital potosina hacia la Navidad. La temperatura puede bajar desde los 5 y hasta los 0 grados centígrados, con heladas en zonas de campo abierto, por lo que se pide no bajar la guardia y considerar las medidas de prevención para esta temporada.

LADRILLERAS.- Así como en Soledad de Graciano Sánchez han sido drásticos con las ladrilleras, quienes viven cerca de esas pequeñas empresas en esta capital, esperan que el Ayuntamiento capitalino haga lo suyo, sin más argumentos que cuidar y mejorar el aire que se respira, pero también dando opciones a los que se dedican al oficio de ladrillero que, como se sabe, es fuente de ingresos de muchas familias.

BUENA ESTRATEGIA.- El Dr. Miguel del Río Contreras propuso diversas estrategias para vender más, así como consejos para Pymes y emprendedores. Indicó que, básicamente se debe tener primero un objetivo de lo que se espera con las ventas, que pueden ser de corto o de largo plazo. Indicó que el primer consejo es definir el tipo de venta. Un negocio va a tener ventas de corto plazo, transaccionales, de impulso para tener liquidez rápida. La segunda categoría está en las ventas de largo plazo o de lealtad, donde se busca tener un grupo de consumidores que sean rentables.

BUENAS CUENTAS.- La LXIII Legislatura dejó buenas cuentas en su primer periodo ordinario de sesiones y seguramente con una buena opinión de la ciudadanía pues aprobaron iniciativas que tendrán alto impacto social, como fueron la entrega gratuita de licencias de conducir y placas para vehículos, además frenaron cualquier intento de organismos operadores de agua potable para incrementar las tarifas de agua potable, esas son acciones que se valoran.

CÁPSULA EN EL I. DE FÍSICA.- Para conmemorar los 75 años de su fundación el Instituto de Física de la UASLP selló cápsula del tiempo, la que se abrirá en el 2056, año en que cumplirá 100 años de existencia. El doctor Alejandro Zermeño los felicitó, y expresó, “yo dejaré una pequeña carta que voy a leer, a continuación, deseo que al abrir esta cápsula en el 2056, sigan siendo los mejores investigadores de México y del mundo”.