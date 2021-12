EL FONDO.- El exalcalde de la capital Xavier Nava ha salido a defenderse en los medios, como es natural y era de esperarse, con argumentos políticos pero no jurídicos, es decir, su postura es victimizarse porque dice que sus enemigos políticos lo quieren dejar fuera de cualquier contienda electoral -que por cierto no le ha ido nada bien en las últimas- pero el tema de fondo, que es no acatar la orden de un juez federal por afectar a los ejidatarios con sus actos, lo pasa por alto.

TOP 10.– La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva se encuentra en el top 10 de las mejores presidentas de los Sistemas DIF Estatales, de acuerdo con la casa encuestadora Arias Consultores; muestra innegable del trabajo que viene realizando desde el primer día de la administración estatal a favor de la sociedad potosina, principalmente de los grupos más vulnerables, que contribuyan al desarrollo integral de las familias potosinas, además de implementar acciones concretas de protección a adultos mayores, mujeres, adolescentes, así como a niñas y niños.

NO TRABAJA.- La que nos cuentan que es chile de todos los moles, es la regidora del Partido Nueva Alianza, PANAL, María de los Ángeles Hermosillo Casas, ya que sólo quiere asistir a todos los eventos del alcalde capitalino para que le tomen la foto y la vean, sin embargo no se destaca por su trabajo. Caray nos dicen que sale más en la foto, que la propia esposa del presidente municipal. No cabe duda, hay que tener oficio político señores. No sólo de fotografías se vive y ¿sus representados apá?.

CONGRESO.- Buenos resultados da el diputado panista, Rubén Guajardo Barrera, que fue calificado en primer lugar en la medición que hace el abogado José Mario de la Garza en el Congreso Calificado. Se ganó la primera posición por la aprobación de su Ley de Participación Ciudadana, misma que tenía más de cinco décadas de no ser tocada por ningún político, ya que no les representaba carga política.

VIGILANCIA.- Locatarios de los mercados Hidalgo y República agradecen la mayor vigilancia, al menos en esta temporada, que ha beneficiado tanto a ellos como a sus compradores. Hay presencia principalmente de policías estatales en los corrillos de tales centros de abasto, y esperan que ello sea permanente.

DRENAJE.- Personal del organismo operador de agua, Interapas, por fin arrancó dos obras de sustitución de drenaje sanitario en colonias San Felipe y Los Fresnos, que tanto solicitaban los usuarios.

PRIORIDADES.- Parece ser que en el ayuntamiento de la Capital hay prioridades y lo más importante es la selfie, el comentario amoroso, la pachanga, la botana en los mercados, mientras la ciudad está convertida en un caos, con calles cerradas, semáforos apagados, vehículos de valores, repartidores y de mensajería en doble o triple fila y en fin, el Centro Histórico intransitable y eso que se supone que se trajeron a los mejores para resolver cada problema.

DISCRIMINADOS.- Artesanos de Soledad, se sintieron discriminados de la muestra que se instaló en el Parque de Morales y que fue organizada por la Secretaría de Turismo, lo que causó molestia, pues consideran que también tienen productos qué mostrar.

ROBOS A LA ORDEN DEL DÍA.- Es increíble que a pleno medio día y a unas cuadras del Palacio Municipal en Soledad, abran un vehículo sin que nadie se dé cuenta, un lector se comunicó a nuestra redacción para quejarse, asegurando que es increíble que no haya vigilancia y ocurran hechos como estos.

SIN CHANTAJES.- El Congreso del Estado ha fijado muy bien su postura de que no cederá a chantajes mediáticos a los que ha recurrido el exalcalde capitalino que junto con nueve integrantes de su Cabildo fueron inhabilitados, el exalcalde ha recurrido a lo que bien le queda y sabe hacer, pasar por un “mártir político”. Lo cierto es que diputadas y diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso votaron a favor de la sanción.

DEFENSA LABORAL.- A partir de hoy 21 de diciembre, se tendrán acciones de vigilancia y supervisión para verificar que el aguinaldo se entregó en tiempo y forma como lo marca la ley. El secretario del trabajo Nestor Garza Álvarez afirmó que estos días habrá atención presencial y telefónica gratuita para recibir quejas o denuncias formales de empresas que no entregaron esta prestación.