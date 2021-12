PRIORIDADES.- En Reunión Ordinaria de la Conago, se acordó cerrar filas para que mandatarios Estatales y Gobierno Federal enfrenten retos en materia de fortalecimiento del federalismo, seguridad y salud, informó el Ejecutivo Ricardo Gallardo Cardona, “la prioridad es salud, la seguridad y recuperación económica”. A la reunión acudieron 31 gobernadores a excepción de Enrique Alfaro, de Jalisco.





EQUIPAMIENTOS.- Asimismo, Gallardo Cardona dijo que en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de Villahermosa Tabasco, se acordó destinar el próximo año, 2 mil 700 millones de pesos para equipamiento de policías municipales con mayores índices de inseguridad en el país.





ARTESANÍAS.- Todo un éxito ha sido la Muestra Artesanal del Festival de Invierno, que organiza la administración estatal en el corredor central del Parque de Morales. Durante el fin de semana, acudieron millares de potosinos y visitantes para admirar y adquirir este auténtico arte potosino. Hoy continuará la muestra de 11 de la mañana a las 20 horas.





ARRANCONES.- En vez de estar quejándose de que hay muchos accidentes, la policía vial de Soledad, debe poner en marcha un programa preventivo para evitarlos en esta temporada, principalmente en la carretera a Rioverde, convertida en una pista de carreras y sin vigilancia. Aseguran que hasta arrancones hay en las noches.





SANCIÓN HISTÓRICA.- La inhabilitación para ocupar cargos públicos por 18 años a Xavier Nava y de 12 años a su socio Alfredo Lujambio, no solamente son merecidas sino que sientan un precedente para aquellos políticos soberbios que no respetan la ley. La votación fue por unanimidad incluyendo a Morena que lo postuló como candidato a alcalde de la capital en reelección; el mensaje fue claro: el ex alcalde no tiene aliados políticos, no cabe en ningún partido.





FESTEJOS.- Que no se ve el trabajo del alcalde de Valles, David Medina Salazar, en ese municipio, piden los vecinos que se ponga las pilas, ya que se requieren muchas obras en ese lugar y todo se ha ido en fiestas.





BUEN INICIO.- En dos meses de administración, la diferencia es notoria en la UAM, lejos de los pretextos a los que nos tienen acostumbrados, Enrique Galindo puso en marcha el rescate de calles, con Vialidades PotoSÍnas, que daría resultados en 2022, pero inició la pasada semana, gracias a la disciplina financiera del municipio con ahorros, y la recaudación de recursos propios, para estas obras posibles.





CONFIANZA.- El Sindicato Industrial de trabajadores en Partes Automotrices, Similares y Conexos del Estado celebró el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo.





CONVIVIO.- Ya nos contaron que hubo fiesta en la Secretaría de Salud con todo y buenos vinos y canapés y no invitaron. Que dizque fue muy selecto y sólo fueron los cercanos, aseguran verdad y eso que hay austeridad.





CUIDADO.- El Interapas ya amenazó con que los arreglos de medidores fracturados por el frío, van por cuenta de los usuarios. Así es que habrá que proteger las tubería del frío. Saldrá más barato.





LANZAN PIEDRAS.- Vecinos de Puerta de Piedra denunciaron que gente que vive en calles aledañas avientan piedras a sus casas, a las que les rompe vidrios, o a los coches, que fueron abollados, han llamado al 911, sin éxito, ojalá la autoridad se ponga las pilas.





FALTA UN PUENTE.- Vecinos de la avenida San Lorenzo piden que Soledad construya un puente para acceder a su colonia y a otras muchas de la zona. El único acceso son dos pasos del ferrocarril, uno cerca de la carretera a Matehuala y otro atrás de la San Felipe, muy angostos y casi siempre los están arreglando y se forman filas interminables de vehículos que no pueden pasar.





BLOQUEADOS.- Dicen que no hay otra forma de salir de esa zona, si no es por esos dos lugares, pese a que se han autorizado múltiples fraccionamientos que casi llegan al Periférico Oriente. Dicen que no saben qué puede pasar en caso de una conflagración ya que están bloqueados, urge se construyan y se hagan obras de mejoramiento vial, ya que el ayuntamiento los tiene muy abandonados.