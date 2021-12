LO VOLVIERON A HACER.- En lo que se ha convertido ya en una práctica sistemática y fraudulenta, los empresarios del espectáculo siguen suspendiendo eventos de última hora en El Domo, con el vano pretexto de “por causas de fuerza mayor”, cuando la gente ya compró el boleto y no podrá acudir en la “nueva fecha que pronto se anunciará”; esta vez tocó el turno al evento de “Napoleón” que no se presentará hoy como estaba programado. Este engaño permanente al público que compra un boleto por algo que no se realiza no es nuevo, desde el año pasado se cancelaron conciertos de Los Temerarios, Free Style, Bronco, y muchos otros.

CONFIANZA EN LA CTM.- Los trabajadores potosinos siguen refrendando su confianza en la organización sindical CTM, apoyando la paz laboral y la reactivación económica que son elementos sustanciales promovidos permanentemente; una muestra fue la firma del contrato colectivo con la participación del Sindicato Industrial de trabajadores en Partes Automotrices, Similares y Conexos del Estado de San Luis Potosí, C.T.M. con la empresa Cummins Grupo Industrial.

UASLP.- El rector, Alejandro Zermeño, queriendo cerrar 10 carreras por austeridad, sin embargo realizó tremendo desayuno en la semana con sus trabajadores a quienes les entregó vistosas y grandes bolsas de regalos. Todos se dieron cuenta porque lo hizo en las cajas reales y entonces se preguntan y la austeridad?

COVID-19.- Las autoridades de la Secretaría de Salud se han visto minimizadas y están demostrando que no saben trabajar. Están dejando que la comunidad salga a la calle en medio de nuestra peor pandemia sanitaria, por donde uno camine se escucha gente tosiendo y agripada que ni siquiera saben sí es Covid-19.

RECONOCIMIENTO.- Tanto el Gobierno Federal como la Secretaría de la Defensa Nacional reconocieron, durante la reunión de la Conago en Vistahermosa, Tabasco, el trabajo que en materia de seguridad ha realizado, en menos de tres meses de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

AMIGOS.- Por cierto, hay que destacar la amistad que existe entre el Mandatario Estatal Ricardo Gallardo Cardona y el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El Primer Mandatario de la Nación, no olvida al Gobernador potosino como un aliado en el Congreso de la Unión que apoyó las iniciativas de la 4T, además de que está implementando en San Luis Potosí programas similares a los del Gobierno Federal.

EJEMPLO NACIONAL.- La LXIII Legislatura pondrá este sábado en sesión extraordinaria el Dictamen para la nueva Ley de Asistencia Social, la cual ubicará a San Luis Potosí como un ejemplo a nivel nacional. Esta iniciativa implicó un gran esfuerzo de todos los legisladores que lograron una convocatoria importante de la sociedad civil, de expertos en el tema y de instituciones públicas.

BUENOS RESULTADOS.- El Congreso del Estado entregó muy buenas cuentas a la ciudadanía, aprobaron una Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 de Gobierno del Estado equilibrado y con un alto sentido social para privilegiar a la educación, la salud, seguridad pública y el campo que son los temas más sensibles y que demanda la ciudadanía.

EMPLEOS PARA 2022.- La política económica que ha implementado el gobierno estatal, ha dado buenos resultados en la generación de empleos, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) a cargo de Néstor Eduardo Garza Álvarez realizó en los primeros 100 días de Gobierno, Jornadas de Vinculación Laboral en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Rioverde, Matehuala y Ciudad Valles para cubrir las cuatro zonas del estado, se han generado más de 4,000 empleos.

MIGRANTES.- Este fin de semana es cuando se espera al grueso de los migrantes que regresan a pasar las fiestas de navidad y año nuevo con su familia, a quienes recibirán en el módulo Héroe Paisano, hay qué esperar a ver cuánto es el incremento en el número de connacionales que atraviesan por territorio potosino.

Y SIGUEN.- El puente de San Felipe fue testigo por enésima vez, de cómo un trailer que quiso pasar por debajo de él, nada más no pudo y se quedó atorado, es un problema recurrente, que deja daños no sólo a los vehículos, sino también a la estructura del paso, que de tanto golpe, se ve mermado.