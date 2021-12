BROTE EN MAESTROS.- Muy riesgoso que en la directiva del SNTE Sección 26 haya un brote de Covid-19 sobre todo porque se trata de profesores que de alguna manera tienen relación con los alumnos. Deberían las autoridades sanitarias investigar quiénes han sido los contactos de estos 8 miembros de la directiva y tomar medidas de inmediato, antes de que se propague más el contagio.





CONAGO.- El mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona participará este día en su primera reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) en Villahermosa, Tabasco, en donde dará cuenta del trabajo que ha realizado por San Luis Potosí en estos primeros meses de Gobierno, en los que ha posicionado a San Luis Potosí como un estado que progresa y avanza.





RECURSOS.- En la agenda se tiene programado un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le comentará sobre los programas y proyectos que su Gobierno está implementando para beneficio de los potosinos y al mismo tiempo buscará gestionar más apoyos para San Luis Potosí.





SEGURIDAD.- Asimismo, el Gobernador participará en la sesión anual del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que presidirá el Ejecutivo Federal, donde se presentará para su aprobación el Plan Nacional de Seguridad. Gallardo Cardona replanteará su petición para que se incremente el número de efectivos militares y de la Guardia Civil en San Luis Potosí, para mejorar la seguridad en las cuatro zonas del Estado.





PUERTAS ABIERTAS.- En el Congreso aprobaron una reforma al artículo 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, vigente desde el pasado viernes, en la cual se establece que “Son horas hábiles las comprendidas de las 8 a las 18 horas del día, pero en materia de huelga, son hábiles todos los días y las horas”, lo que deja abierta la posibilidad a que Gobierno del Estado, en un escenario de huelga, pueda realizar despidos a cualquier hora.





INEXPLICABLE.- Resulta incomprensible que la burocracia estatal siga en plantón, si son de los trabajadores más beneficiados, en horarios, prestaciones, planta laboral, etc, etc., lo que se observa a largo plazo es que siguen cosechando antipatías no sólo en el gobierno sino en la sociedad en general, por una simple razón, son improductivos y una muestra es que están en plantón desde hace meses y muchos de ellos en sus casas por la pandemia y el gobierno está en marcha.





FIESTA DE LUZ.- Dentro de las actividades que se realizan en el Festival de Invierno en San Luis Potosí, hoy se inaugurará la Fiesta de Luz Carmeligth 2.0, a partir de las 19:00 horas en la Plaza del Carmen. Se trata de una obra de Xavier Richemont, que será proyectada sobre la fachada del Templo del Carmen, de acuerdo a lo informado por la secretaria de Turismo, Patricia Véliz Alemán.





GANÓ DEMANDA.- El Tribunal Estatal Electoral (TEE) resolvió a favor del diputado Edmundo Azael Torrecano Medina, el juicio para la protección de los derechos político-electorales (JDC) contra la medida de reducir el salario a los diputados y funcionarios del Poder Legislativo, y anunció que esos recursos, como ya lo había adelantado, se destinarán íntegramente al Asilo “Genovevo Rivas” en el municipio de Rayón.





TRABAJANDO.- Resulta que supuestos cómplices del director del Deporte Municipal de la pasada administración, acusado de delitos sexuales, siguen colaborando en la dependencia. A las víctimas que lo denunciaron, ya se les invitó a regresar a sus puestos, pero hicieron saber que no estarían cómodas con la presencia de los citados. La Presidencia Municipal, ya enterada, las reubicará en otra dependencia, mientras siguen las indagaciones del caso.





DESCUIDADO.- Al rehabiltar el Tangamanga I, los vecinos del parque número 2 piden no se olviden de este espacio que está convertido en guarida de pandilleros, por la malla ciclónica que lo cerca está trozada en varios tramos, en áreas que colindan con la fracción Tercera Chica y Grande.





SIN ARREGLO.- Nadie pone atención en la lateral de Salvador Nava, en cruce con la Salk, no hay hoyos, sino cráteres, paso obligado al puente Pemex, ya que todo aquel que quiere tomar el bulevar Españita, debe tomar esa vialidad, donde se acumula el tráfico.