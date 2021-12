NO ME AYUDES COMPADRE.- El aumento al agua por más que se quiera disfrazar, será para todos los potosinos, por lo que generará malestar entre los usuarios, aunque se diga que el porcentaje es mayor para la industria, ya que las casas habitación van a pagar de acuerdo a la inflación, en un momento en que está disparada en porcentajes altísimos y si no vea usted, en diciembre del 2020 fue de 3.15% y en el mes de noviembre de este año, llegó a la friolera de 7.35%, por lo que si Pitágoras no miente, los potosinos pagarían más que el aumento de 6.9 que le autorizaron a la industria. Qué bárbaros.

PAQUETE.- De acuerdo a como viene integrado el Paquete Fiscal para el Ejercicio Fiscal del 2022 de Gobierno estatal, lo que se busca es reducir la desigualdad social en San Luis Potosí, apoyando a los grupos más vulnerables, pero también le apuesta a sentar las bases para un desarrollo equilibrado y sostenido de la entidad, de acuerdo a lo manifestado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se ejercerán el próximo año 53 mil 121 millones de pesos, un presupuesto 8.4 por ciento mayor al de la pasada administración.

INVERSIÓN.- En el Presupuesto de Egresos para el próximo año, el Ejecutivo da prioridad al campo, seguridad pública, salud, obras de infraestructura y educación, a las cuales se les incrementaron sus recursos, por lo que se tendrá una inversión histórica de cerca de 6 mil millones de pesos, tan sólo en infraestructura, educación y salud, lo que suena interesante.

AUMENTO.- El incremento de 0.5 por ciento al Impuesto sobre Erogaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) mejor conocido como Impuesto Sobre la Nómina (ISN) aprobado por el Congreso del Estado, irá a obras de infraestructura salud, educación, movilidad, seguridad pública y en equipamiento en las zonas industriales del Estado. Por cierto que el aumento contó con la aprobación de las cámaras empresariales locales.

SUBE TRANSPORTE.- A la larga lista de aumentos que hay, apunte usted el del transporte urbano que entrará en operación en enero. Por cierto cómo le harán los taxistas para que la SCT les autorice a prestar el servicio en unidades viejas, sin cinturones de seguridad, malolientes, inseguras y en vehículos que ya tienen más de 10 años de uso. Y eso que el titular de la dependencia Leonel Serrato alguna vez cuestionó la seguridad de los autos nuevos Tsuru por inseguros, que son en su mayoría los que prestan el servicio.

RENUNCIAS.- Tras la “elección” de Verónica Rodríguez como dirigente del PAN, ya algunos militantes han manifestado su inconformidad y, en medio de su berrinche, anunciaron su renuncia a la militancia en ese partido, aunque luego regresan.

VOTO DE CONFIANZA.- El diputado José Luis Fernández presidente de la JUCOPO dijo que en varias legislaturas hubo señalamientos graves de corrupción en entes del gobierno incluyendo organismos operadores del agua, por lo que se espera un gran trabajo de parte de todos ellos, en específico quienes viven en la Capital del Estado, pues se espera un nuevo INTERAPAS, que pueda ser justo y humano con las personas, que tenga mecanismos ágiles de solución a los conflictos, así como facturaciones justas.

PERMANENTE.- Quedó integrada la Diputación Permanente del 15 diciembre de 2021 al 31 enero de 2022, por Yolanda Josefina Cepeda Echavarría presidenta, María Claudia Tristán Alvarado vicepresidenta, Emma Idalia Saldaña Guerrero secretaria, y vocales Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, José Luis Fernández Martínez y suplentes Cinthia Verónica Segovia Colunga, y Rubén Guajardo.

EL NEGRITO.- La mayoría de los adultos que acudieron a ponerse la vacuna de refuerzo contra Covid-19 calificaron de positiva la organización, pero al ayuntamiento se le olvidó poner los toldos en el patio, por lo que buscaron evitar las inclemencias del clima, está situación causó confusión entre la gente, que no sabía exactamente dónde formarse.

VIOLENCIA ANIMAL.- Bien las posadas en Soledad y todo, pero lo que no se vale, es que una persona que apoya estos eventos, pateó a un perrito que estaba donde los niños tenían actividad, se entiende que los menores pueden tener miedo de un perro, pero había maneras de retirarlo.