ABANDONADO.- Es inexplicable que una clínica de alta especialidad como la 50 del IMSS, esté rodeada de basura, sin pavimentar, inseguridad, etcétera, pese a que da un servicio indispensable a la población asegurada. Es necesario que por cuestión de salud pública y de interés general se instrumente un programa de mejoramiento de la zona y de acceso seguro y digno a ese hospital que fue en su tiempo e incluso ahora, un triunfo para la entidad en materia de Salud, luego que los pacientes que requerían intervenciones quirúrgicas de alto nivel, tenían qué trasladarse a Monterrey.





OTRA HISTORIA.- A un costado de ese nosocomio, está lo que alguna vez se pretendió que fuera el Parque Tangamanga III que se anunció con bombo y platillo, durante la administración de Fernando Silva Nieto, pero que finalmente no se construyó, pese a que se le invirtieron recursos estatales, se hicieron pistas, juegos, accesos, etcétera.





TENÍA DUEÑO.- El motivo hasta donde se supo, fue que una empresa de Monterrey reclamó el predio, lo que entró en litigio y hasta ahí se supo. ¿Quién se quedó con él? ¿Por qué no se detectó antes que tenía dueño? No se sabe, o por lo menos no se informó, pero lo importante ahora es que los accesos del Hospital deben dignificarse, pues no porque se trate de trabajadores quienes reciben atención en ese lugar debe estar en esas condiciones.





REGISTRO OBSOLETO.- El Registro Civil tiene carencias y una de ellas es el pésimo servicio que ofrece en sus máquinas expendedoras de documentos oficiales; en sus oficinas centrales de Reforma, de tres cajeros sólo funciona uno y con fallas constantes, además no hay personal que resuelva problemas como actas atascadas, feria que no regresan, o se “tragan” el dinero y no emiten el documento además de que no hay quién ayude a las personas que batallan para obtener un acta. En fin.





REVIRE.- A qué se deberían los cambios de último minuto en la rueda de prensa de presidentes municipales por la Alianza Verde, en la que primero fue anunciada la presencia del gobernador y luego la del secretario general de gobierno, que al final no asistieron.





A FUERZA.- En la calle Pascual M. Hernández hay un antro donde no se respeta ni horario ni nada, funciona como sus dueños quieren y obligan a los clientes a que paguen entre el 15 y 20 por ciento de propina o los atemorizan; y todo porque dicen que personal de la Dirección de Comercio Municipal y Gobernación son los principales clientes.





POR LA UNIDAD.- La ganadora del PAN fue Verónica Rodríguez Hernández, quien llamó a la unidad luego del proceso efectuado este domingo, e inclusive ya busca a Josefina Salazar y Lidia Argüello Acosta para dialogar con ellas para ver si aceptan unirse a su proyecto.





ANOMALÍAS.- Todo quedó en bla, bla la denuncia del secretario de Salud, sobre las anomalías encontradas en el Hospital Central, ya que no se ha informado en que terminó lo de las medicinas apócrifas, pérdida de equipo, abandono de medicamentos, etcétera, por lo que mejor no hubiera dicho, ya que el tiempo pasa y nada pasa.





COMEDEROS PELIGROSOS.- En la unidad habitacional Ciudad 2000 funcionan por las noches puestos de tacos, de hamburguesas y de otros antojitos y comida rápida, que sin precaución colocan sus cilindros de gas, que la mayoría no pueden prescindir, pero algo debe de hacerse para obligarlos a tener un mayor control sobre ellos, y revisarlos con periodicidad para prevenir cualquier incidente.





YA HACEN SU AGOSTO.- Llega la temporada decembrina y con ello un incremento en la demanda del servicio de transporte por aplicación, cuyos conductores, ya le ven el signo de pesos a los usuarios, pues tarifas que normalmente están en 80 pesos, los incrementan al doble y no necesariamente porque lo marca la aplicación.





CAMBIAN DE CASA.- Los cambios anunciados en las sedes de las dependencias estatales están a punto de darse y es SEDUVOP, una de las que estrenará casa, pues se espera que a partir de enero, las oficinas sean trasladadas al edificio que ocupa actualmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en plaza Tangamanga.