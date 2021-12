Muy mal Erika Briones

¿Reconciliación en el PAN?





VILLA NAVIDEÑA.- Los potosinos continúan disfrutando del gran espectáculo de la Villa Navideña que el Gobierno del Estado instaló en el Centro Histórico, en donde se disfruta de la magia de la navidad como nunca antes había sucedido en San Luis Potosí. Familias completas hacen fila para poder tomarse la selfie entre las estrellas iluminadas, los túneles de luces blancas que representan de gran forma el espíritu de la navidad.

FESTIVAL.- Pino gigante, villas navideñas, conciertos, fiesta de luz y actividades culturales en la primera edición, del 16 de diciembre al 5 de enero. Con la finalidad de fomentar la unión familiar, las tradiciones y los valores, el Gobierno encabezado por José Ricardo Gallardo Cardona invita a la primera edición del Festival de Invierno, que se llevará a cabo del 16 de diciembre al 5 de enero.

NO GUSTÓ.- Generó burlas entre priístas y en redes sociales, la declaración de Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, al asegurar que ese partido será a partir de ahora de centro-izquierda. Esto por pretender subirse a corrientes muy bien definidas el ámbito público como feministas, ambientalistas enemigos de la discriminación, etcétera, que nada tienen qué ver con ese instituto político al que más se le identifica con hechos graves de corrupción.

ESTUVO PEOR.- Empero lo que más ofendió también a los militantes del tricolor, fue la declaración de Alejandro Moreno, “Alito”, quien se destapó como candidato a la Presidencia de la República al asegurar que él encabezará a ese partido en la contiende del 2024, lo que representaría prácticamente enterrar al PRI a lo largo y ancho del país. Qué bárbaros.

NO HAY ALIANZA.- A eso súmele usted que el mayor activo que tenía ese partido era el nombre de Luis Donaldo Colosio y resulta que su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas ya puso en su lugar a “Alito” diciendo que nadie lo conoce, por lo que será difícil que haya alianza contra Morena.

HAY CONFIANZA.- Gran porcentaje de la población tiene confianza en que las nuevas autoridades van a responder para contar con una ciudad más equilibrada en todos sentidos, principalmente en sus calles y avenidas, que la verdad, las dejaron para llorar, no hay ninguna en buenas condiciones, esperemos que con el presupuesto 2022 se hagan cosas buenas.

A REPLANEAR.- Los pasados juegos de Policías y Bomberos, colocan a la ciudad en un nivel alto, pero las autoridades policíacas deben pensar en hacer mejores planes viales porque la verdad, los que implementaron, en la Casa de Estudios los hubieran reprobado, habrá que generar mejores estrategias.

RECONCILIACIÓN.- Podría ser muy tarde pero el llamado del diputado Rubén Guajardo a la reconciliación de los panistas tras la victoria de Verónica Rodríguez como dirigente del PAN es importante y debe abonar en algo ante los tiempos complicados que se avecinan para ese instituto político en manos de un grupo nada más, pero eso a nadie debe espantar porque siempre ha sido así nada más que con otros actores. O apoco ya nadie se acuerda del Círculo Azul, el Yunque y todas esas pandillas azules que en su momento hicieron exactamente lo mismo que se hace ahora, o hasta peor.

GANADORA.- Finalmente, entre sí y entre no, todo indica que la exregidora Verónica Rodríguez tomará las riendas de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. Hasta un día después de su triunfo irreversible parece que no hay impugnación al proceso electoral interno. Por supuesto tendrá que demostrar, si puede, que no fue la candidata oficial, y es obligación de ella demostrarlo.

SE CAE.- La que está muy preocupada es la presidenta municipal de Villa de Reyes, Erika Briones porque podría darle palo la SCJN a su intención de cambiar el uso de suelo en el Parque Nacional Gogorrón y linderos de la Sierra de San Miguelito, a fin de permitir la construcción de inmuebles a fraccionadores.

INDIGENTES.- Apenas arreció el frío, y Protección Civil municipal de la capital activó su operativo para auxiliar a personas en situación de calle para llevarlas a albergues donde hay resguardo, comida y hasta atención médica.