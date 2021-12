CONTACTO DIRECTO.- Los secretarios de Trabajo, Desarrollo Económico y Seguridad Pública, Néstor Eduardo Garza, Arturo Segoviano y Guzmar Ángel González, respectivamente, establecieron acuerdos para trabajar de manera coordinada con el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en desarrollo económico, migración, seguridad y medio ambiente, durante la reunión que sostuvieron con el diplomático en la ciudad de Monterrey, N.L., junto con los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

PRÓXIMO ENCUENTRO.- En la reunión se establecieron pláticas para un próximo encuentro entre el Embajador Ken Salazar, con el mandatario estatal en la capital potosina, para consolidar los acuerdos que hasta el momento se han establecido. Está claro que existe un contacto directo entre el Gobierno de San Luis Potosí y la Embajada estadounidense, sin necesidad de intermediarios.

DENUNCIA.- El gobernador Ricardo Gallardo informó que se están presentando denuncias por la presunta sustracción de recursos de la pasada administración gubernamental en la construcción del Hospital General de Rioverde, pues además de que nunca lo terminaron se pagaron facturas por adquisiciones que jamás se entregaron. “Dejaron un auténtico elefante blanco” señaló.

LAMENTABLE PÉRDIDA.- La Iglesia Católica Potosina por enésima vez está de luto, por el fallecimiento de Mons. Antonio Torres Herrera, presidente del Colegio de Canónigos de la Catedral metropolitana potosina. Todo el Presbiterio potosino en comunión con su Arzobispo, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero y Mons. Luis Morales Reyes, Arzobispo Emérito de San Luis Potosí, lamentaron su partida. Desde aquí nuestras condolencias por tan lamentable pérdida.

QUEJOTA.- Mal por los padres de familia del Colegio Minerva que llegan y se estacionan afuera de los domicilios de los vecinos de la calle de Estatuto Jurídico y Cuauhtémoc, ya que obstruyen las aceras, no dejan salir a nadie y además hasta golpean carros.

TRÁNSITO MUNICIPAL.- La situación es que ninguna autoridad hace nada al respecto, los de Tránsito Municipal ni sus luces para atender este grave problema que puede orillar a altercados, dado que los dueños de las viviendas ya se encuentran hartos de no poder sacar sus coches y además de que les estén pitando constantemente porque exigen que liberen las vías. Además de que se ponen en doble fila.

MOLESTOS.- En la escuela primaria Manuel Mier y Terán, ubicada en el Sauzalito, padres de familia están molestos, porque desde hace más de un año y medio tronó el transformador, pero al estar dentro de la escuela, CFE no se hace responsable y no les dan respuesta, el problema que ante la falta de electricidad, la bomba del agua está apagada y no hay manera de que los niños, puedan regresar a clases presenciales.

APOYO TOTAL.- Al iniciar la sesión ordinaria de ayer en el Congreso, el diputado José Luis “El Chiquis” Fernández propuso un minuto de silencio en memoria del policía segundo Jazel Delgado Velázquez que falleció en cumplimiento de su deber, protegiendo la seguridad de los potosinos; se reiteró el total respaldo a todas y todos los policías que siempre tendrán el apoyo del Poder Legislativo, “en la lucha contra la delincuencia vamos todos”.

ERRORES.- Los 21 dictámenes de cuotas y tarifas de agua potable no fueron expuestos y votados en el pleno del Congreso del Estado como se habían enlistado en el orden del día, debido a que tenían errores ortográficos, de dedo y sintaxis, por lo que serán corregidos y programados nuevamente para la sesión ordinaria del próximo martes 14 de Diciembre; se mantiene la propuesta de no aumentar la tarifa del servicio doméstico en ninguno de los casos.

CONTAMINADO.- Si usted transita por la noche en el Periférico, entre avenida Industrias y avenida Juárez, se dará cuenta que desde hace unos días, hay mucho humo, parece venir de la Zona Industrial, aunque no se sabe de donde proviene, ojalá que las autoridades relacionadas con la ecología, tanto estatales como municipales, hagan una revisión de la zona.