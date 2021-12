HISTÓRICO.- Sin duda es bueno para todos que San Luis Potosí se haya convertido en la primera entidad del país, en entregar completamente gratis las placas vehiculares y licencias de conducir, luego de que ayer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, arrancó el programa “Placas Gratuitas” en beneficio de más de 800 mil potosinos, el cual se suma al de “Licencia Gratuita y Permanente”, puesto en marcha por el mandatario el pasado 18 de octubre.

ADIÓS MORDIDAS.- Dentro de los primeros 100 días de trabajo, el mandatario ha dado cumplimiento a dos de los compromisos que mayor aceptación tuvieron entre la sociedad potosina, apoyando a la economía familiar, pero también beneficiando a empresarios que cuentan con grandes flotillas vehiculares, además de que se avanza en el combate frontal a la corrupción al terminar con las “mordidas” que exigían los agentes de tránsito.

LAS FECHAS.- A los interesados se les informa que la primera etapa de “Placas Gratuitas” será del 6 al 31 de diciembre y podrán tramitarse para los vehículos nuevos y cambio de propietario de menos de 500 mil pesos con matrícula de San Luis Potosí, así como remolques, motocicletas y motonetas hasta de 350 c.c. de cilindro. Ya en el 2022 será para todo el padrón vehicular, ya que su pago de 2021 aún tiene vigencia durante este año y para discapacidad y ómnibus estarán disponibles a partir de enero.

CIERRES.- En los últimos días los elementos de la Policía Vial realizan cierre de calles, que cruzan la avenida Constitución sin ningún motivo, generando verdaderos conflictos vehiculares, nadie sabe a qué obedecen tales medidas, que no tienen ni pies ni cabeza, lo que ha generado molestia entre los automovilistas y en algunos casos de personas que viven en la zona y que no pueden entrar por esa razón.

URGENTE.- Alguien debe poner un alto a los automovilistas que corren como locos por toda la ciudad, no es posible que una ciudad como la nuestra esté convertida en una pista de carreras, donde no hay autoridad y permite altas velocidades a las que se corre con el riesgo de accidentes. Policía Vial de Soledad advirtió sobre el aumento de estos a causa de manejar bajo los influjos del alcohol y asegura que los fines de semana son de terror por conductores ebrios. Lo mismo pasa en la capital donde los automovilistas ante la falta de vigilancia corren sin ningún control. Súmele a eso los taxis que no respetan, los camioneros que nadie controla lo que ha dejado una ciudad a la merced de sicópatas que se sienten dueños del asfalto. Ni hablar.

RENTA DE PATRULLAS.- Todavía no se aclara qué pasó con la renta de vehículos para patrullas al ayuntamiento de la Capital en la administración anterior de Xavier Nava.

¿DESINFORMADO?- Habrá qué estar más informado el titular de la Vocería de Seguridad del Estado, Miguel Gallegos Cepeda, puesto que ayer desmintió que hubieran perpetrado un atraco en las oficinas de la CFE en Ciudad Valles, y resulta que después informó la Fiscalía que ya investigan, porque dos hombres se llevaron una laptop, un dron y dinero de los cajeros automáticos.

NUEVO PASTOR.- Será este martes a más tardar cuando el disminuido grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado elija a su nuevo coordinador, tras la renuncia de Mauricio Ramírez Konishi. Quien resulte electo, ocupará un asiento en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y todo apunta al legislador Edmundo Torrescano, pues Yolanda Cepeda es presidenta de la Directiva y Caco Leal anda de bajo perfil.

BILLETES.- Pese a las advertencias por la posible circulación de billetes falsos en la actual temporada, hasta el momento ninguna autoridad policíaca ha retomado el tema para alertar a la ciudadanía. Urge una campaña preventiva.

SEÑALAMIENTOS.- En varias calles del centro de la ciudad, cuyos estacionamientos son controlados por los parquímetros, hacen falta más señalamientos visibles. Sobre todo ahora que la afluencia de compradores es mayor, por el inicio de las compras navideñas. Y es que automovilistas ya comienzan a ser sorprendidos cuando, al regresar a sus vehículos, ya están inmovilizados. No cuesta mucho poner más señalamientos... ¿O es deliberado?