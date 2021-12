LIBERTAD.– La justicia llegó para 111 personas que se encontraban privadas de su libertad por infracciones menores, procesos viciados o purgaban sentencias excesivas por delitos como haber tenido que robar comida para poder alimentar a su familia durante la pandemia, gracias a la intervención del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para que se revisaran sus expedientes y obtuvieran el beneficio de la libertad anticipada. En el evento se vieron escenas francamente emotivas.

NO ERA CIEGA.– Mucha razón tiene el Gobernador al señalar que en San Luis Potosí la justicia no era ciega sino de quien tenía dinero, pues el que tenía dinero no pisaba la cárcel, aunque fuera delincuente mientras que el pobre se quedaba encerrado. Hoy las cosas han cambiado y la nueva administración estatal trabaja en construir un San Luis igualitario, de oportunidades, para todos y no sólo para quienes tienen dinero.

REVISIÓN.– La decisión no se tomó a la ligera, ni por los dichos de los internos o sus familiares, sino en base a una revisión de cada uno de los expedientes de los detenidos, en donde participó el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría Pública. Lo que prendió a los asistentes fue el round del gobernador y uno de los presos. Todos querían ver más “bax” del mandatario.

SOBRE MOJADO.- A la titular del Instituto de las Mujeres le llueve sobre mojado, pues se le olvidó que ya es funcionaria pública y debe servir a todos y todas por igual, pero anda promoviendo el aborto como si fuera activista; organizaciones de la sociedad le han pedido que si quiere defender sus ideales, pues que deje el cargo a una persona responsable que trabaje sin distingos.

¿Y EL VOCERO?.- El recién estrenado vocero de Seguridad Pública salió a dar el espectacular anuncio de que hay llamadas en el sistema 911 para “preguntar por el horario de los partidos del San Luis”, pero ante hechos relevantes de inseguridad, ni una palabra.

CAZABACHES.- Con la aplicación para teléfonos celulares activada por el Ayuntamiento capitalino para reportar baches, seguramente veremos a muchos ciudadanos tal y como andaban los chamacos por las calles cazando “pokemones”, con teléfono en mano capturando baches para enviarlos de inmediato y dar seguimiento a su reparación. Por cierto, la App fue creada sin costo por los mismos programadores municipales, si necesidad de comprarla como se hacía antes con otras aplicaciones.

GARANTIZADO.- El alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que por el momento el pago de salarios y aguinaldos para los trabajadores municipales está garantizado, pero descartó en una emergencia solicitar una línea de crédito que “sería del menor monto posible”.

ARDIDOS.- Muchos maestros andan ardidos porque saben que no van a ganar las elecciones, denuncian opacidad de este proceso sin embargo se ha difundido en medios de comunicación y se mantiene abierto el portal del SNTE. Qué raro que anden señalando que no hay publicidad si los maestros son bien grillosos.

BOCA DE LOBO.- El bulevar del Río Españita, en su tramo entre avenida Juárez y Azteca Sur, parece boca de Lobo, totalmente en penumbras, pues ninguna de las luminarias que están en el lugar, funcionan.

NAVIDAD.- La Dirección de Respuesta Ciudadana en Soledad, trae las pilas puestas y ya está trabajando para que la gente disfrute la navidad, la calle Hidalgo ya luce algunos adornos y en la plaza principal, ya se hacen los trabajos necesarios para la colocación del tendido eléctrico, para el árbol y las luces que se colocarán en la zona.

QUE LOS NORMEN.- LA SCT debe intervenir para fijar posiciones con los taxistas, ya que por la temporada decembrina “andan como locos” tratando de ganar el mayor número de usuarios del transporte, lo que es sólo un aviso de lo que vendrá en los próximos días en que se acerquen más las fechas en que aumentarán las demandas del servicio, lo que va a generar más accidentes. Otros que andan igual son los camiones de transporte de personal que se han adueñado de las calles, se paran donde quieren, se pasan altos, corren a grandes velocidades y son un peligro para todos. Ojalá y los llamen.