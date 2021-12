PROTECCIÓN CIVIL.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona instaló el Consejo Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí, en donde destacó la necesidad de hacer las cosas distintas con respecto a sus antecesores, por lo que anunció que la nueva administración iniciará el 2022 siendo preventivo y ya no reactivo como ocurría con los pasados gobiernos, para dar mejores resultados a los potosinos en un tema tan importante como lo es la previsión ante contingencias y desastres naturales y actuar antes y no después.

AGENDA VERDE.- El mandatario estatal anunció que la entidad contará con una Agenda Verde para cuidar el medio ambiente, lo cual no ha sucedido durante los últimos 30 o 50 años, que ha tenido como consecuencia no solamente su deterioro, sino que no se respete la ley en la materia. Citó como ejemplo las pedreras, que se acaban los cerros al explotarlos en los diferentes municipios para sacar arena, piedra y grava, lo cual se terminará con el nuevo gobierno.

MALTRATO ANIMAL.- El gobierno dará prioridad a la erradicación del maltrato animal, no solamente con las mascotas o los perros y gatos que no tienen un hogar, sino con aquellos que se utilizan para el trabajo, que son explotados como los caballos, mulas y burros que arrastran los carretones de basura en los municipios, lo cual se tiene que acabar. Como ocurrió en Soledad, donde se terminó con esta criminal práctica dando motocicletas con remolques, además de que la recolección de basura es un servicio que deben brindarse gratis.

EN LA MIRA.- En la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado se encontraron, como en muchas otras instituciones gubernamentales, auténticas pistas de aterrizaje –por aquello de los aviadores- y ya se investiga en el área de Comunicación Social, donde está asignado un tal licenciado José Tovar, que checa entrada y se va a su despacho a trabajar como si nada; de cepa panista, ha hecho esto durante muchos años con total impunidad pero ya lo detectaron y nos adelantan que se van a tomar medidas muy radicales.

PROTESTAS.- Los defensores de la Sierra de San Miguelito van a enfocar sus baterías también en Villa de Reyes, donde la alcaldesa Erika Briones quiere beneficiar a las empresas inmobiliarias, pretendiendo cambiar el uso de suelo para permitirles la construcción de vivienda. Se trata de negocios de muchos millones de pesos a costa del medio ambiente, por lo que SEMARNAT ya acudió a la Suprema Corte de Justicia ante la intención de la alcaldesa que quién sabe qué arreglos traiga con los empresarios.

CRECEN BASUREROS.- En la comunidad de Milpillas ocurre una situación que debería poner a actuar a las autoridades municipales. Como se sabe, en esa localidad se ubica el tiradero “controlado” a donde van a parar la basura que generan los capitalinos, pero resulta que hay tiraderos “independientes” a orillas de la carretera que lleva a la comunidad de Peñasco, y sigue hasta la delegación de Bocas, a los que recolectores prefieren acudir por su mayor accesibilidad. Los desechos ahí depositados, por si fuera poco, son desperdigados por los vientos y terminan por invadir mayores extensiones.

BASURA EN B. ANAYA.- Los vecinos de la avenida Ricardo B. Anaya solicitan al alcalde capitalino que lleve “Domingo de Pilas” a esa arteria para remozar el camellón central, que luce a todas luces descuidado, y repleto de basura en muchos de sus tramos. Algunos vecinos tratan de mantenerlo aseado y han plantado algunos arbustos, pero no ha servido mucho para cambiar su aspecto.

AMNISTÍA.- Este miércoles San Luis Potosí liberará a casi 100 reos que purgan condena en el penal de La Pila y en Valles.

AGUINALDOS.- A partir de este miércoles, el sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Soledad, comenzará con las gestiones para la entrega del aguinaldo, que deberá hacerse el 15 de diciembre, también se harán otras gestiones, que incluyen beneficios como la entrega de despensas y juguetes para los hijos de los trabajadores.

PREVENIDOS.- La Dirección de Seguridad Pública de Soledad de Graciano Sánchez, a cargo de Jorge Ramírez Leyva, trabaja ya en el operativo que se implementará en los próximos días, por la entrega de aguinaldo a los trabajadores, no quieren que los madruguen y ya se alistan para evitar robos.